Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: un poker in vetta (3^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SU CHI PUNTARE?

La classifica marcatori Serie A, come tutto sommato è normale che sia dopo appena due giornate disputate nel massimo campionato, è ancora molto corta ma già piuttosto interessante, perché si è segnato tanto nelle 20 partite fin qui disputate. Ecco dunque un poker di nomi in vetta con già tre gol a testa all’attivo per condividere il titolo da capocannoniere. Stiamo parlando di Alejandro “Papu” Gomez dell’Atalanta, Romelu Lukaku dell’Inter, Cristiano Ronaldo della Juventus e Andrej Galabinov dello Spezia. Un quartetto al comando della classifica marcatori di Serie A con storie molto diverse. Cristiano Ronaldo e Lukaku sono le due certezze: segnavano a raffica nello scorso campionato e lo stanno facendo di nuovo, con CR7 in particolare salvatore della patria bianconera domenica sera a Roma, mentre Lukaku è il “primo violino” di un’Inter che sta segnando davvero tanto. Interessante la presenza del Papu Gomez, che l’anno scorso era stato il re degli assist ma aveva segnato tutto sommato poco in un’Atalanta da 98 gol: l’inizio del nuovo campionato lo vede invece nei panni del bomber della Dea, staremo a vedere se si tratterà di un cambiamento di lunga durata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: NOMI IN EVIDENZA

Il nome anomalo in vetta alla classifica marcatori di Serie A così è quello di Andrej Galabinov, che ha segnato tutti e tre i gol dello Spezia in questo campionato, in particolare firmando la doppietta in casa dell’Udinese che mercoledì è valsa ai liguri la prima vittoria di sempre in Serie A, dove lo Spezia è debuttante. In Italia dal 2006 e allo Spezia dal 2018, Galabinov è ormai un volto noto soprattutto per la Serie B, ma adesso sta cercando di imporsi anche al “piano” superiore. Nel foltissimo elenco di giocatori a quota due gol citiamo invece innanzitutto Castrovilli della Fiorentina, per il semplice motivo che i viola giocheranno già questa sera il primo anticipo contro la Sampdoria e per Gaetano ci sarà il tentativo di andare a segno per la terza partita consecutiva. L’avanzare del campionato ci dirà chi sarà davvero protagonista a lungo, intanto questi sono alcuni dei volti da mettere in copertina all’inizio dell’avventura per la classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A VERSO LA 3^ GIORNATA

3 reti: Gomez (Atalanta), Lukaku (Inter), Ronaldo (Juventus), Galabinov (Spezia)

2 reti: Hateboer (Atalanta), Caldirola, Caprari (Benevento), Soriano (Bologna), Castrovilli (Fiorentina), L. Martinez (Inter), Ibrahimovic (Milan), Lozano, Mertens (Napoli), Veretout (Roma), Belotti (Torino)



© RIPRODUZIONE RISERVATA