Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Vlahovic-Immobile ancora appaiati!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: VLAHOVIC-IMMOBILE, IL DUELLO CONTINUA!

La classifica marcatori di Serie A entra in quella che è la 31^ giornata di campionato: si torna a giocare dopo la sosta, bisogna archiviare (che non significa lasciare da parte senza pensarci) la tremenda delusione per il mancato approdo al Mondiale e ripartire da questa dodicesima di ritorno, che ci avvicina alla conclusione di un torneo emozionante. La lotta al titolo di capocannoniere riguarda i soliti noti: Ciro Immobile, tra i principali soggetti di critica per il ko contro la Macedonia del Nord, giocherà oggi contro il Sassuolo mentre Dusan Vlahovic, che in nazionale si è infortunato ma dovrebbe farcela, sarà impegnato nel derby d’Italia contro l’Inter.

Entrambi comandano con 21 gol: un duello appassionante e che potrebbe farci compagnia fino all’ultima giornata, una corsa nella quale non sembra potersi inserire nessun altro anche se, volendo fare un nome, punteremmo certamente su Tammy Abraham che è in rapida ascesa e che con la doppietta nel derby è salito a quota 15 reti, agganciando Giovanni Simeone al terzo posto nella classifica marcatori di Serie A. Non ci resta quindi che fare un’analisi di quella che attualmente è la situazione, aspettando le partite che verranno giocate per la 31^ giornata: essendoci stata la sosta per le nazionali sarà anche interessante scoprire quali giocatori avranno recuperato più in fretta la condizione.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

Si gioca tra poco, la classifica marcatori di Serie A deve incoronare il suo nuovo capocannoniere: naturalmente Immobile spera nella doppietta che sarebbe anche il suo quarto titolo in carriera, intanto Vlahovic ha già pareggiato il suo record per singolo campionato (lo aveva fatto registrare l’anno scorso) e dunque con una rete farebbe segnare un nuovo primato. Nelle posizioni che seguono, abbiamo già parlato dello straordinario Abraham e di Simeone che è stato convocato da Lionel Scaloni per le ultime partite che l’Argentina ha giocato nelle qualificazioni Mondiali.

In rapida salita nella classifica marcatori serie A anche Gianluca Scamacca, che nel playoff contro la Macedonia del Nord è rimasto fuori per una contrattura (almeno, questa è stata la versione ufficiale) e che molti, con il senno di poi ma anche in anticipo, hanno invocato come salvatore della patria al posto dello stesso Immobile (è particolarmente curioso allora che i due siano avversari nella prima partita post-eliminazione). Interessante anche il duello interno nell’Inter: Lautaro Martinez, tornato recentemente al gol dopo il periodo difficile, è sempre il principale cannoniere della Beneamata ma Edin Dzeko lo insegue a due gol di distanza, contesto del tutto simile nel già citato Sassuolo con Domenico Berardi (14 reti) a +1 su Scamacca, ma anche tre gol dal suo record personale in Serie A e in assoluto per singolo campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

21 gol: Ciro Immobile (Lazio), Dusan Vlahovic (Juventus)

15 gol: Giovanni Simeone (Verona), Tammy Abraham (Roma)

14 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Lautaro Martinez (Inter)

13 gol: Gianluca Scamacca (Sassuolo)

12 gol: Edin Dzeko (Inter)

11 gol: Victor Osimhen (Napoli)

10 gol: Antonin Barak (Verona), Gianluca Caprari (Verona), Joao Pedro (Cagliari)











