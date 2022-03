Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere: Vlahovic, poi Immobile (28^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: INIZIA LA 28^ GIORNATA

La classifica marcatori di Serie A entra nella 28^ giornata: venerdì 4 marzo si gioca Inter Salernitana e allora dobbiamo parlare già oggi della lotta per il titolo di capocannoniere, perché sono soprattutto coinvolti Lautaro Martinez e Edin Dzeko che hanno, rispettivamente, 11 e 10 gol. Sul trono dei bomber però siede ancora Dusan Vlahovic: grazie alla doppietta di Empoli, il serbo che a gennaio è passato alla Juventus è tornato a scavalcare Ciro Immobile, rimasto a secco contro il Napoli. Sono ora 20 i gol di Vlahovic contro i 19 di un Immobile che potrebbe diventare il primo di sempre a vincere per quattro volte la classifica marcatori di Serie A.

Aoccupare la terza posizione del podio troviamo invece Giovanni Simeone, che non aveva ancora segnato nel 2022 ed è tornato a farlo con una tripletta con la quale ha abbattuto il Venezia. I tre hanno dunque staccato la concorrenza, ma attenzione a Tammy Abraham: sornione, l’inglese della Roma – freddissimo in occasione del rigore con cui i giallorossi hanno vinto a La Spezia, alla fine del recupero – ha raggiunto quota 12 gol, niente male per essere la sua prima stagione in Italia. Vedremo dunque come cambierà la classifica marcatori di Serie A nella 28^ giornata…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LE ALTRE POSIZIONI

Al momento sono 10 i calciatori che nella classifica marcatori di Serie A hanno già raggiunto la doppia cifra di gol in campionato: oltre a quelli che abbiamo già nominato ci sono Lautaro Martinez, che appunto ha 11 gol ma sta anche attraversando un lungo digiuno, e poi gli elementi che hanno segnato proprio 10 gol. Tra questi spicca la coppia tutta italiana del Sassuolo, con Domenico Berardi e Gianluca Scamacca che certamente fanno felice anche un Roberto Mancini che tra poco dovrà affrontare il playoff per le qualificazioni al Mondiale.

Poi il sempre concreto Joao Pedro e ovviamente Antonin Barak, e a proposito bisogna tornare a dire che il terzetto del Verona resiste come il più prolifico del campionato, perché nella classifica marcatori di Serie A possiamo notare che Simeone, il trequartista ceco e Gianluca Caprari hanno realizzato 34 gol combinati. Ad arrivare in doppia cifra potrebbero essere, nella 28^ giornata, giocatori come Marko Arnautovic e Andrea Pinamonti (entrambi ex dell’Inter): attenzione in particolare all’austriaco del Bologna, che sta vivendo un ottimo momento e arriva da 3 gol in due partite che sono valsi 4 punti ai felsinei. Per il resto, staremo a vedere quello che succederà…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

20 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

19 gol: Ciro Immobile (Lazio)

15 gol: Giovanni Simeone (Verona)

12 gol: Tammy Abraham (Roma)

11 gol: Lautaro Martinez (Inter)

10 gol: Antonin Barak (Verona), Domenico Berardi (Sassuolo), Edin Dzeko (Inter), Gianluca Scamacca (Sassuolo), Joao Pedro (Cagliari)

9 gol: Duvan Zapata (Atalanta), Mattia Destro (Genoa), Marko Arnautovic (Bologna), Gianluca Caprari (Verona), Mario Pasalic (Atalanta), Andrea Pinamonti (Empoli)



