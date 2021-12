Classifica marcatori Serie A/ Capocannoniere Vlahovic, tenta la fuga

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: È GIÀ UNA FUGA?

La classifica marcatori di Serie A vede come assoluto protagonista il capocannoniere Dusan Vlahovic: l’attaccante serbo della Fiorentina è già arrivato a quota 16 gol in questo campionato grazie al gol segnato domenica contro il Sassuolo. Basterebbe un dato per illustrare il valore di Vlahovic: il bomber gigliato ha segnato 33 gol nell’anno solare 2021, lo stesso numero di reti segnate nel 2020 da un certo Cristiano Ronaldo, che quindi Dusan Vlahovic potrebbe battere se segnasse almeno un gol domani contro il Verona.

Per di più, il rendimento di Dusan Vlahovic sta crescendo sempre di più: nelle ultime sei giornate sono otto gol, praticamente è come partire da 1-0 (abbondante) ogni volta che la Fiorentina scende in campo. Sedici gol per il serbo sui 33 complessivi della Fiorentina, è metà del bottino dei gigliati di Vincenzo Italiano e naturalmente il contributo del serbo è fondamentale per i sogni europei della Viola, che ha ben 13 punti in più rispetto allo scorso campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI

Alle spalle del capocannoniere Dusan Vlahovic, ci sono altri tre attaccanti già in doppia cifra nella classifica marcatori di Serie A alla vigilia dell’ultima giornata del girone d’andata. Al secondo posto con 13 gol c’è Ciro Immobile, che venerdì non ha giocato e di conseguenza non ha sfruttato un match che sulla carta sarebbe stato favorevole, in casa contro il Genoa – infatti la Lazio ha vinto 3-1 con i gol di Pedro, Acerbi e Zaccagni. Immobile è comunque una garanzia, anche per la Nazionale…

Seguono poi due sudamericani, anzi due argentini: a quota 12 gol c’è Giovanni Simeone, naturalmente terminale del giro del Verona e protagonista della stagione che potrebbe valere la svolta della sua carriera, mentre con 11 gol c’è Lautaro Martinez, la prima bocca di fuoco della capolista Inter. Il Toro ha timbrato il cartellino anche nello 0-5 sul campo della Salernitana, pur essendo entrato solo nel corso del secondo tempo per turnover. Nel caso di Lautaro Martinez però l’obiettivo è ancora più grande della classifica marcatori…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

16 gol: Vlahovic (Fiorentina)

13 gol: Immobile (Lazio)

12 gol: Simeone (Verona)

11 gol: Lautaro Martinez (Inter)

9 gol: Zapata (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

8 gol: Berardi (Sassuolo), Dzeko (inter)

7 gol: Destro (Genoa), Ibrahimovic (Milan), Beto (Udinese), Pasalic (Atalanta)



