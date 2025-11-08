Classifica marcatori Serie A: entrando nell'undicesima giornata i capocannonieri sono Hanak Calhanoglu e Riccardo Orsolini.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SORPRESA AL COMANDO!

Come procede la classifica marcatori Serie A? Intanto dobbiamo dire che le partite dell’imminente fine settimana sono valide per l’undicesima giornata, venerdì 7 novembre c’è Pisa Cremonese e dunque la corsa al titolo di capocannoniere diventa attuale già questa sera, con l’anticipo dell’Arena Garibaldi.

Troviamo, possiamo dire così, una coppia di insospettabili al comando: i gol li hanno sempre garantiti ma raramente Hakan Calhanoglu e Riccardo Orsolini sono stati in lotta per il titolo di re dei bomber, forse non lo saranno nemmeno in questo campionato ma intanto guardano tutti dall’alto in basso con 5 gol a testa.

Un ottimo avvio di stagione dunque, del turco si ricorda soprattutto la doppietta contro la Juventus anche se non era servita all’Inter per evitare la sconfitta, Orsolini non ha segnato nell’ultima giornata ma intanto è comunque lui a confermare il Bologna nelle posizioni che qualificano alle prossime coppe europee.

Dunque abbiamo loro due, in uno scenario nel quale i grandi attaccanti stanno dimostrando di faticare più del previsto; abbiamo salutato con soddisfazione il ritorno al gol di Dusan Vlahovic (anche se solo su rigore) salito a quota tre, purtroppo bisogna registrare gli infortuni di Kevin De Bruyne e Paulo Dybala.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: UNA BELLA CONFERMA

Ci piace poi parlare, nella classifica marcatori Serie A, di Giovanni Simeone: possiamo dire che il Cholito rappresenti una bella conferma, un giocatore che quando si trova ad essere il principale riferimento offensivo sbaglia davvero raramente. Intanto stiamo parlando di un attaccante che nella nostra Serie A sta disputando la nona stagione consecutiva e ha realizzato un totale di 77 gol, che non sono pochi; poi, prendiamo in esame le sue prime stagioni con Fiorentina e Cagliari, quelle di Genova e Verona e appunto questo spezzone con il Torino, visto che a Napoli oggettivamente ha avuto ben pochi spazi per dire la sua.

Ecco, il computo ci dice che Simeone in questo particolare stint ha segnato 59 reti in 155 partite: possiamo allora confermare che il Cholito sa sopportare il peso di un reparto offensivo, quello che gli è mancato è stato il confermarsi nelle seconde annate con la stessa squadra, perché con la Fiorentina ha messo insieme 6 gol in 36 gare nel 2018-2019 e a Cagliari nel 2020-2021 lo stesso bottino con tre partite in meno. Un limite che forse gli ha impedito di andare a giocare in altri lidi, con tutto il rispetto per il Torino; adesso vedremo, Simeone è già a quota 4 gol in questo avvio di campionato e nella classifica marcatori Serie A può ampiamente dire la sua.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 11^ GIORNATA

5 gol: Hakan Calhanoglu (Inter), Riccardo Orsolini (Bologna)

4 gol: Christian Pulisic (Milan), Federico Bonazzoli (Cremonese), Kevin De Bruyne (Napoli), Santiago Castro (Bologna), Giovanni Simeone (Torino), Frank Zambo Anguissa (Napoli), Nico Paz (Como)

3 gol: Ange-Yoan Bonny (Inter), Marcus Thuram (Inter), Rafael Leao (Milan), Matteo Cancellieri (Lazio), Nicolò Zaniolo (Udinese), Dusan Vlahovic (Juventus), Keinan Davis (Udinese), Matias Soulé (Roma), Lautaro Martinez (Inter), Mattia Zaccagni (Lazio), Andrea Pinamonti (Sassuolo)