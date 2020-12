Classifica marcatori Serie A/ Capocannonieri Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IMMOBILE VUOLE ACCORCIARE

La classifica marcatori Serie A ci propone grandissimi firme in testa alla sempre affascinante graduatoria dei bomber a caccia del trono di re del gol. Al comando a quota 10 gol segnati troviamo una coppia di capocannonieri che non teme l’usura del tempo, cioè Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. Collochiamo idealmente primo lo svedese del Milan perché Ibra ha giocato praticamente la metà delle partite disputate finora e viaggia dunque alla media di quasi due reti segnate a incontro, mostruosa per tutti, ancora di più per chi ha 39 anni e ha pure avuto qualche problema dal dischetto. CR7 invece su rigore è un cecchino, come ha dimostrato contro il Genoa, e comunque anche il ruolino di marcia del portoghese è eccezionale, se si considerano un paio di partite saltate per il Covid più il turnover che a volte ha coinvolto Cristiano Ronaldo e del quale poi magari Andrea Pirlo si è pure pentito, come ad esempio a Benevento, dove la Juventus senza Ronaldo ha raccolto solamente un punto. In ogni caso, una sfida davvero affascinante per il titolo di capocannoniere.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI

Non ci sono però solamente Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo in corsa per il primo posto della classifica marcatori di Serie A. Al terzo posto, appena un gradino sotto lo svedese e il portoghese, dunque con 9 gol segnati, troviamo Romelu Lukaku, che domenica ha sigillato la vittoria in rimonta dell’Inter a Cagliari e avrà sicuramente il ruolo di bomber di punta per la missione scudetto di Antonio Conte, ancora più importante adesso che i nerazzurri sono usciti dalla Champions League. Nei primi tre posti dunque la classifica marcatori ha gli attaccanti di spicco di Milan, Juventus e Inter: anche se sono le tre big per eccellenza del nostro calcio, non accade spesso ed è il segnale di una lotta scudetto che torna a coinvolgerle tutte. Appena fuori dal podio c’è invece Andrea Belotti con 8 gol, ma purtroppo per il Gallo gli orizzonti del Torino sono completamente diversi e ci sarà da faticare anche solo per salvarsi, nonostante i gol della punta granata e della nostra Nazionale.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A VERSO LA 12^ GIORNATA

10 gol: Ibrahimovic (Milan), Cristiano Ronaldo (Juventus)

9 gol: Lukaku (Inter)

8 gol: Belotti (Torino)

6 gol: Joao Pedro (Cagliari), Immobile (Lazio), Lozano (Napoli), Mkhitaryan (Roma)

5 gol: Soriano (Bologna), Simeone (Cagliari), Lautaro (Inter), Veretout (Roma), Quagliarella (Sampdoria), Berardi e Caputo (Sassuolo)



