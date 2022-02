Classifica marcatori Serie A/ Capocannonieri Immobile e Vlahovic: che duello!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: VLAHOVIC SCATENATO!

La classifica marcatori di Serie A promette di regalarci un duello memorabile per il titolo di capocannoniere di questo campionato, perché a caccia del trono di re del gol ci sono due bomber di razza quali Dusan Vlahovic e Ciro Immobile, che al momento troviamo appaiati a quota 18 reti a testa nel corso di questo campionato, nettamente davanti a tutti gli altri attaccanti più prolifici della Serie A 2021-2022, se si pensa che con il terzo posto di Giovanni Simeone del Verona si scende già a quota 12 gol.

Il duello sembra quindi senza dubbio essere già definito per il primato nella classifica marcatori di Serie A: Dusan Vlahovic è forse il nome più chiacchierato, non fosse altro perché naturalmente il suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nel corso del calciomercato di gennaio ha fatto naturalmente parlare moltissimo. Il debutto con la maglia bianconera è stato eccellente per il serbo, che ha subito segnato contro il Verona: gol pesante per la Juventus ma anche per rispondere a Immobile nella corsa verso il titolo di capocannoniere.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: UN TRONO PER DUE

Parliamo dunque adesso di Ciro Immobile, che condivide con Dusan Vlahovic il primo posto nella classifica marcatori di Serie A. L’attaccante italiano ha segnato settimana scorsa un gol nel perentorio successo per 0-3 della Lazio sul campo proprio di una Fiorentina rimasta “orfana” di Vlahovic pochi giorni prima. Avrebbe dovuto essere la sfida tra i bomber, è diventata un monologo della Lazio, al quale naturalmente Immobile ha dato come sempre il suo eccellente contributo.

I numeri della carriera di Ciro Immobile sono pazzeschi: tre volte capocannoniere della Serie A (delle quali già due con la maglia della Lazio), capocannoniere anche della Serie B e della Europa League, Scarpa d’Oro nel 2019-2020 quando segnò addirittura 36 gol in campionato, miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia della Lazio con 172 gol in partite ufficiali, scavalcando una leggenda come Silvio Piola. Duello anche generazionale: Immobile è del 1990, Vlahovic del 2000. Sarà spettacolo nei prossimi mesi…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

18 gol: Vlahovic (Juventus, 17 con la Fiorentina), Immobile (Lazio)

12 gol: Simeone (Verona)

11 gol: Lautaro Martinez (Inter)

10 gol: Joao Pedro (Cagliari), Abraham (Roma), Berardi (Sassuolo)

9 gol: Zapata (Atalanta), Dzeko (Inter), Scamacca (Sassuolo)

8 gol: Pasalic (Atalanta), Pinamonti (Empoli), Destro (Genoa), Milinkovic-Savic (Lazio), Ibrahimovic (Milan), Beto (Udinese), Barak, Caprari (Verona)



