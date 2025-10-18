Classifica marcatori Serie A: Christian Pulisic e Riccardo Orsolini sono capocannonieri in coabitazione entrando nella settima giornata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COMANDANO IN DUE!

È sempre interessante parlare della classifica marcatori Serie A, soprattutto in questo determinato momento: infatti, entrando nella settima giornata che comincia sabato 18 ottobre, troviamo due calciatori in testa ma, presumibilmente, entrambi non erano attesi a giocarsi il titolo di capocannoniere.

Intendiamoci: con Christian Pulisic parliamo di un giocatore che nelle prime due stagioni al Milan ha segnato 23 gol in 70 partite di Serie A, mentre Riccardo Orsolini ne ha garantiti 65 in 238 gare con il Bologna. Le reti non sono mai mancate; ad esempio l’esterno rossoblu l’anno scorso ha chiuso il suo torneo con 15 marcature, dato non banale.

Tuttavia, è anche chiaro che sia Pulisic che Orsolini siano elementi da doppia cifra ma non da re dei bomber, anche perché non sono centravanti con il gol nel sangue; eppure in questo inizio di campionato stanno dimostrando di potersi giocare anche la vittoria nella classifica marcatori Serie A.

Di più: Pulisic arriva dal rigore sbagliato contro la Juventus (il tema penalty sta diventando problematico in casa Milan), e quindi senza quell’errore avrebbe potuto essere nuovamente in testa da solo, invece così si trascina dietro Orsolini in uno scenario che comunque è ancora tutto in divenire.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GRANDE AMMUCCHIATA

Sono troppo poche sei giornate di campionato per dare il giusto peso alla classifica marcatori Serie A, infatti alle spalle dei già citati Pulisic e Orsolini troviamo ben cinque calciatori che hanno segnato tre gol, in alcuni casi facendosi aiutare dai rigori (Kevin De Bruyne) e al netto di un rendimento che ancora non è assolutamente brillante, in altri sono attaccanti attesi che hanno già vinto la classifica marcatori (Lautaro Martinez) o ci sono andati vicino (Marcus Thuram), in altri ancora giovani che stanno raggiungendo la maturazione, si vedano qui Nico Paz e Matias Soulé che davvero stanno crescendo molto rapidamente.

Poi ovviamente, parlando ancora della classifica marcatori Serie A, ci sono elementi che non sono ancora riusciti a lasciare il loro segno: viene facile citare Jonathan David, che aveva avuto un inizio folgorante con la Juventus (gol all’esordio) ma poi si è perso per strada, in alcuni casi sbagliando anche reti incredibili (in Champions League contro il Villarreal, ma anche contro il Milan). Non solo il canadese ovviamente: anche Santiago Gimenez ad esempio sta faticando, ma in questo caso i rossoneri si consolano appunto con Pulisic e infatti sono al terzo posto in classifica.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 7^ GIORNATA

4 gol: Christian Pulisic (Milan), Riccardo Orsolini (Bologna)

3 gol: Marcus Thuram (Inter), Lautaro Martinez (Inter), Kevin De Bruyne (Napoli), Matias Soulé (Roma), Nico Paz (Como)