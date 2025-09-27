Classifica marcatori Serie A: appaiati come capocannonieri abbiamo Marcus Thuram e Christian Pulisic, aria di derby verso la 5^ giornata (27 settembre 2025)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COPPIA DI CAPOCANNONIERI CON ARIA DI DERBY

La classifica marcatori Serie A entrando nella quinta giornata ci parla di due calciatori che al momento condividerebbero il trono di capocannoniere del campionato, cioè Marcus Thuram e Christian Pulisic, per quello che potremmo quindi definire una sorta di derby della Madonnina a distanza tra l’attaccante francese dell’Inter e il giocatore statunitense del Milan.

Pulisic ha infatti agganciato Thuram a quota tre gol in questo campionato grazie alla doppietta segnata a Udine sette giorni fa per la bella vittoria 0-3 del Milan allo stadio Friuli. Il numero 11 del Milan non è ovviamente un attaccante nel senso stretto del termine, ma nelle sue prime due stagioni in Serie A è sempre arrivato in doppia cifra ed è sulla buona strada anche stavolta.

Pulisic diventa ancora più importante per un Milan nel quale l’unica reale mancanza potrebbe essere l’assenza di un bomber da 20 o più gol a stagione, l’Inter invece da quel punto di vista è coperta innanzitutto da capitan Lautaro Martinez, ma per il momento è stato Marcus Thuram a prendersi le copertine, sia in Serie A sia in Champions League.

Infatti, dopo i tre gol già segnati in campionato, Thuram è stato decisivo con una doppietta ad Amsterdam per la vittoria contro l’Ajax nella prima giornata di Champions League e pazienza se è rimasto a secco nella vittoria contro il Sassuolo, determinando così l’aggancio di Pulisic ai vertici della classifica marcatori Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL PUNTO SUGLI ITALIANI

Alle spalle del tandem meneghino ci sono ben nove calciatori che hanno segnato due gol per la classifica marcatori Serie A. Fra di loro ci sono tre italiani, a cominciare da Andrea Belotti, che si è accasato al Cagliari solamente all’ultimo giorno del calciomercato ma ha subito lasciato il segno, perché nella scorsa giornata il Gallo ha segnato la doppietta determinante per la vittoria dei rossoblù sardi sul campo del Lecce. Se Cagliari segnasse una rinascita per Belotti, potrebbe essere un’arma in più anche per la Nazionale con la sua lunga e felice esperienza in Azzurro da campione d’Europa nel 2021.

Chi è già nel giro della Nazionale è ovviamente Riccardo Orsolini, che anzi avrebbe meritato forse più spazio nel recente passato considerando un campionato da 15 gol con il Bologna nella scorsa stagione. Ora l’inizio è stato di nuovo positivo e ovviamente il numero 7 è un giocatore fondamentale per le fortune del Bologna, sia in campionato sia in Europa League. Infine ecco Rolando Mandragora, che avendo già segnato due gol è tra le poche note liete del difficile inizio di stagione della Fiorentina: il suo massimo di gol stagionali è quattro, siamo a settembre ed è già a metà strada…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 5^ GIORNATA

3 gol: Marcus Thuram (Inter), Christian Pulisic (Milan)

2 gol: Riccardo Orsolini (Bologna), Andrea Belotti (Cagliari), Rolando Mandragora (Fiorentina), Dusan Vlahovic (Juventus), Hakan Calhanoglu (Inter), Kevin De Bruyne (Napoli), Charles De Ketelaere e Nikola Krstović (Atalanta), Nico Paz (Como)