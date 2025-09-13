Classifica marcatori Serie A: dopo la sosta per le nazionali prosegue con la terza giornata la corsa al titolo di capocannoniere.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COMANDANO IN DUE!

È nuovamente il tempo di andare a scoprire la classifica marcatori Serie A, perché la sosta per gli impegni delle nazionali è terminata e dunque il massimo campionato di calcio torna in campo per la sua terza giornata, ed è appena iniziata la corsa al titolo di capocannoniere per questa nuova stagione.

Chi succederà a Mateo Retegui, che ha lasciato il suo ruolo vacante dopo il trasferimento nella Saudi Pro League? Sono trascorse appena due giornate e dunque è ancora troppo presto per dare uno sguardo definito alla situazione, tanto che ci sono appena due calciatori che sono stati in grado di realizzare due gol.

Si tratta di Marcus Thuram e Dusan Vlahovic, se vogliamo entrambi chiamati al riscatto: il francese dell’Inter per un finale di stagione opaco, il serbo della Juventus per tutta la coda polemica che si è trascinato lungo l’estate, con un addio che sembrava scritto e che invece non è avvenuto.

Entrambi hanno aperto la stagione nel migliore dei modi: Vlahovic, uscendo dalla panchina e messo comunque in discussione, ha già risolto la trasferta di Marassi e ha dimostrato che sul campo è ancora in grado di poter fare la differenza, ora però andrà a caccia di costanza come anche Thuram, che già l’anno scorso aveva iniziato alla grande.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: TUTTO IN DIVENIRE

Per il resto, la classifica marcatori Serie A è totalmente in divenire e non potrebbe essere altrimenti. Troppi i giocatori che sono andati in gol nelle prime due giornate, impossibile citarli tutti ma certamente possiamo nominare il ritorno alla rete nel massimo campionato per Franco Vazquez, già ispiratore del Palermo e oggi impegnato con la neopromossa Cremonese, e di Domenico Berardi che ha giurato eterna fedeltà al Sassuolo dopo qualche anno in cui in realtà avrebbe voluto essere altrove, entrambi potranno essere molto importanti per le loro squadre che inseguono la salvezza.

Il Milan ha ritrovato il gol di Ruben Loftus-Cheek, che può essere centrale nel progetto di Massimiliano Allegri e che, lui pure, sarà chiamato a un’annata in cui dimostrare di poter tornare il calciatore che era; intanto lo ha premiato Thomas Tuchel, che lo ha fatto tornare tra i convocati dell’Inghilterra dopo quasi sette anni. Tra gli altri, appunto, tanti nomi: si attende il primo gol con il Napoli di Rasmus Hojlund, chiamato a sostituire l’infortunato Romelu Lukaku e tornato in Italia dopo l’esperienza con l’Atalanta, ma anche il primo di Lorenzo Lucca che a questo punto può diventare ancora più importante per Antonio Conte. Staremo a vedere..

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 3^ GIORNATA

2 gol: Marcus Thuram (Inter), Dusan Vlahovic (Juventus)