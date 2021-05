Classifica Marcatori Serie A/ Cr7 Capocannoniere: che lotta al secondo gradino!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: OGGI RONALDO CONTRO LUKAKU, MA OCCHIO A MURIEL…

Siamo in vista di un nuovo turno per il primo campionato italiano e tocca ora vedere che ci riporta la classifica dei marcatori della Serie A, alla vigilia delle sfide per la 37^ giornata. Dopo dunque un intenso turno infrasettimanale, dove abbiamo assistito a valanghe di gol, ecco che siamo pronti a vivere la penultima giornata della stagione regolare 2020-21: siamo ormai agli sgoccioli e tra pochissimo consegneremo il titolo di capocannoniere della Serie A. Blasone a cui è fortemente indirizzato Cristiano Ronaldo: con ben 28 gol messi da parte con la maglia della Juventus il lusitano (in rete anche pochi giorni fa contro il Sassuolo), si appresta ad essere consacrato come re del gol in questo campionato della Serie A. Un gran traguardo, raggiunto però solo al suo terzo tentativo, e che pure potrebbe non bastare, agli occhi dei tifosi, per salvare la stagione della Juventus, che rischia ancora l’esclusione dalla prossima edizione della Champions league.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DI CR7

Detto di Cristiano Ronaldo capocannoniere, ecco che alle sue spalle, nella classifica dei marcatori della Serie A, alla vigilia della 37^ giornata vi è gran folla. Benchè ormai il lusitano, con 28 gol sia praticamente irraggiungibile, pure è gran battaglia per chiudere la stagione con il secondo gradino di questa speciale lista, riservata ai big del campionato. Ecco infatti che al secondo gradino, troviamo ancora il bomber dell’inter Romelu Lukaku, che con la rete firmata contro la Roma, è ora a quota 22 gol: gli stessi di Luis Muriel, capocannoniere dell’Atalanta, che pure non ha sbagliato di fronte allo specchio avversario anche in settimana. Distante appena una lunghezza, nella classifica dei marcatori della Serie A troviamo Vlahovic della Fiorentina, con 21 reti e indietro ancora di uno ecco Ciro Immobile, che per la Lazio ha messo la firma du ben 20 marcature. Alle sue spalle in tanti rimangono ben vicini: ricordiamo infatti che SimY ha messo da parte ben 20 gol con il Crotone, e che Insigne con il Napoli ne ha segnati 18 quest’anno.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

28 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

22 gol: Muriel (Atalanta), Lukaku (Inter)

21 gol: Vlahovic (Fiorentina)

20 gol: Immobile (Lazio)

19 gol: Simy (Crotone)

18 gol: Insigne (Napoli)

