CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Ronaldo, che numeri per Simy!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SIMY

Protagonista ai primi gradini della classifica marcatori della Serie A è senza dubbio Simy, attaccante classe 1992 in maglia del Crotone, che a suon di gol sta cercando di tener acceso il sogno salvezza per il club dei pitagorici. In stagione il bomber di Lagos ha segnato numero davvero importanti, pure per un club che fin dall’inizio dell’anno era apparso in gran difficoltà contro le grandi italiane: a tabella contiamo infatti 33 presenze in serie A, condite con 2 assist vincenti e ben 19 gol (che gli valgono il terzo gradino del podio nella graduatoria dei marcatori del campionato). Da precisare che di questi, gran parte è arrivata solo negli ultimi sprazzi di questa stagione, proprio quando la situazione per i pitagorici si sta facendo sempre più drammatica: Simy si è davvero messo sulle spalle la squadra rossoblu e a lui si deve (con una miracolosa doppietta) anche l’ultima vittoria ottenuta sul Parma, che ha allontanano (sia pure provvisoriamente) lo spettro della retrocessione matematica alla Serie B. Sarà ancora Simy a decidere nella 34^ giornata il destino del Crotone? (agg Michela Colombo)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannoniere Cristiano Ronaldo: Lukaku a digiuno

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RONALDO RESISTE IN TESTA!

Alla vigilia di nuovo turno per il primo campionato nazionale, ci pare necessario vedere che sta accadendo anche per la classifica dei marcatori della Serie A. Dopo tutto questo fine settimana saranno le sfide per la 34^ giornata a farci compagnia e ormai sono sempre meno i turni che mancano alla chiusura della stagione: chi dunque si consacrerà capocannoniere del campionato 2020-21? Difficile dirlo ma al momento la graduatoria dei marcatori della Serie A vede ancora un testa Cristiano Ronaldo, che con la maglia della Juventus ha fino messo da parte ben 25 gol.

Per il lusitano un buon bottino (anche se in annate precedenti è stato anche più prolifico) ma che può e deve ancora migliorare entro il termine del campionato: teniamo poi conto che è ormai quattro turni che il bomber bianconero non va a segno in campionato e sarebbe davvero ora di rompere il digiuno.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LUKAKU SEMPRE A -4

Nonostante il piccolo stop di Cr7, capocannoniere della Serie A, pure alle sue spalle il vantaggio rispetto ai primi rivali nella classifica dei marcatori del campionato, rimane immutato, pure alla vigilia della 34^ giornata. Ecco infatti che rimane sempre a + 4 il secondo nome in questa speciale graduatoria, Romelu Lukaku, che con la maglia dell’Inter ha finora messo da parte ben 21 reti: l’ultima delle quali però risale al 7 aprile scorso e dunque anche per il belga è momento di stanca sotto porta. Alle loro spalle pure la concorrenza nella classifica dei marcatori della Serie A rimane sempre forte: ecco che hanno recuperato terreno sia Luis Muriel dell’Atalanta (a segno contro il Bologna), che Simy del Crotone (in doppietta contro il Parma nell’ultima giornata), e ora i due si collocano al terzo gradino, con 19 reti a testa. Subito dietro con un solo gol da recuperare il capocannoniere della Lazio Ciro Immobile con 18 gol, e pure Insigne e Vlahovic, che inseguono vantando 17 reti a testa. Nella top ten pure i nomi di Joao Pedro, Ibrahimovic e Lautaro Martinez, che hanno firmato 15 marcature fino ad oggi.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

25 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

21 gol: Romelu Lukaku (Inter)

19 gol: Luis Muriel (Atalanta), Simy (Crotone)

18 gol: Ciro Immobile (Lazio)

17 gol: Lorenzo Insigne (Napoli), Dusan Vlahovic (Fiorentina)

15 gol: Lautaro Martinez. (Inter), Zlatan Ibrahimovic (Milan), Joao Pedro (Cagliari)



