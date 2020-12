Classifica marcatori Serie A/ CR7 capocannoniere solitario (14^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RONALDO TENTA LA FUGA?

La classifica marcatori Serie A incorona capocannoniere Cristiano Ronaldo dopo le sue prime tredici giornate finora disputate. Il trio che comandava si è sciolto a causa della doppietta contro il Parma del portoghese della Juventus, che è così salito a quota 12 gol staccando sia Romelu Lukaku sia Cristiano Ronaldo. Nelle ultime partite, CR7 aveva fatto notizia dal dischetto: doppiette contro il Barcellona in Champions League e il Genoa in campionato ma con quattro tiri dal dischetto, mentre contro l’Atalanta aveva sbagliato un tiro dagli 11 metri, parato dall’ottimo Gollini. A Parma invece Cristiano Ronaldo è tornato a segnare su azione e lo ha fatto per ben due volte, prendendosi così la testa della classifica marcatori che questa sera proverà a consolidare contro la Fiorentina, per poi passare il Natale da solo in vetta. Diventare capocannoniere della Serie A è un obiettivo importante per CR7, che non ci è riuscito negli scorsi due campionati vissuti in bianconero: essere re del gol anche in Italia come già in Inghilterra e in Spagna sarebbe un altro record per la leggendaria carriera di CR7.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI

Nella classifica marcatori di Serie A, alle spalle del capocannoniere Cristiano Ronaldo, troviamo dunque Romelu Lukaku e Zlatan Ibrahimovic. Il belga dell’Inter è arrivato a quota 11 gol andando a segno su rigore contro lo Spezia domenica, nono centro su altrettanti tentativi dal dischetto in Serie A: Lukaku dunque finora è infallibile dagli 11 metri con la maglia nerazzurra e soprattutto resta sempre il punto di riferimento decisivo in attacco per una Inter che arriva da sei vittorie consecutive con le quali si è rilanciata alla grande nella corsa scudetto. Per quanto riguarda invece Ibrahimovic, bisogna fare un discorso a due facce: quella positiva sono i 10 gol segnati in appena sei presenze, un dato a dir poco impressionante; quella negativa è naturalmente il fatto che Ibra abbia giocato meno del 50% delle partite di campionato del Milan ed è destinato a saltarne ancora qualcuna nelle prossime settimane, nonostante la pausa. I 39 anni non si sentono in partita, ma pesano comunque…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

12 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

11 gol: Lukaku (Inter)

10 gol: Ibrahimovic (Milan)

9 gol: Belotti (Torino)

8 gol: Immobile (Lazio)

7 gol: Mkhitaryan (Roma)

6 gol: Soriano (Bologna), Joao Pedro (Cagliari), Lozano (Napoli), Veretout (Roma), Quagliarella (Sampdoria), Berardi (Sassuolo), Nzola (Spezia)



