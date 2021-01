Classifica marcatori Serie A/ Cristiano Ronaldo capocannoniere (16^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LUKAKU TENTA LA RIMONTA!

La classifica marcatori Serie A vede al comando Cristiano Ronaldo, che con la doppietta di domenica sera contro l’Udinese ha consolidato il ruolo di capocannoniere del massimo campionato italiano, salendo a quota 14 gol e facendo un bello scatto in avanti verso l’obiettivo della conquista del trono di re del gol, come in carriera CR7 è già riuscito a fare sia in Inghilterra sia (più volte) in Spagna. Aggiungere ai suoi successi personali anche il ruolo di capocannoniere della Serie A sarebbe una grande soddisfazione per Cristiano Ronaldo, ma soprattutto i suoi gol dovranno servire alla Juventus per rilanciarsi nella corsa verso il decimo scudetto consecutivo, che al momento vede i bianconeri attardati rispetto alle due milanesi. Tra l’altro con questa doppietta su azione si riduce anche l’incidenza delle reti dal dischetto, che sono per il portoghese quattro su 14, un dato che possiamo considerare in linea con quello degli inseguitori di CR7 nelle prime posizioni della classifica marcatori di Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I PRIMI INSEGUITORI

Andiamo dunque a ricordare chi sono i primi inseguitori del capocannoniere Cristiano Ronaldo in questa classifica marcatori di Serie A “grandi firme”. Al secondo posto troviamo infatti Romelu Lukaku, che con il gol segnato domenica al Crotone è salito a quota 12 in campionato, ma ha pure dimostrato di essere un fenomenale uomo squadra dando un valido contributo anche a gran parte delle altre reti nerazzurre nel 6-2 che l’Inter ha rifilato al Crotone, anche se la partita del belga è finita in anticipo per un lieve infortunio. Arriva in doppia cifra anche il capocannoniere in carica Ciro Immobile, che con il gol segnato a Marassi raggiunge a quota 10 gol Zlatan Ibrahimovic, anche se lo svedese li ha segnati in appena sei presenze. Eccellente comunque il rendimento di Immobile, che può vantare anche cinque reti in Champions League: per l’attaccante dei biancocelesti e della Nazionale, la dimostrazione che la Scarpa d’Oro è stata più che meritata nella passata stagione, anche se per ora i suoi gol non bastano ad esaltare una Lazio in tono minore in Serie A.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

14 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

12 gol: Lukaku (Inter)

10 gol: Immobile (Lazio), Ibrahimovic (Milan)

9 gol: Joao Pedro (Cagliari), Lautaro Martinez (Inter), Belotti (Torino)

8 gol: Muriel (Atalanta)

7 gol: Lozano (Napoli), Dzeko, Mkhitaryan, Veretout (Roma), Quagliarella (Sampdoria), Berardi (Sassuolo), Nzola (Spezia)



