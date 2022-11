Classifica marcatori Serie A/ I capocannonieri sono Arnautovic e Osimhen

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: OSIMHEN TENTA L’ALLUNGO!

La classifica marcatori di Serie A vede al momento l’austriaco Marko Arnautovic e il nigeriano Victor Osimhen al comando e quindi virtualmente abbiamo una coppia di attaccanti a condividere il titolo di capocannoniere dopo le prime dodici giornate del massimo campionato. Il centravanti del Napoli è reduce dalla tripletta rifilata settimana scorsa al Sassuolo e il suo primato è sensazionale perché, a causa del noto infortunio, Osimhen finora ha giocato solamente otto partite nella Serie A 2022-2023 e viaggia alla media di un gol segnato ogni 93 minuti giocati, che d’altronde non è nemmeno così sorprendente se si pensa che il Napoli di Luciano Spalletti è una vera e propria macchina da gol.

Marko Arnautovic invece esemplifica un altro tipo di attaccante nella classifica marcatori di Serie A, cioè il bomber di riferimento che catalizza il gioco di una squadra medio-piccola, anche per lui i numeri sono eccellenti considerando che pure l’austriaco ha già dovuto saltare un paio di partite e di conseguenza Arnaiutovic assegnato sette gol in dieci presenze, con la media di un gol segnato ogni 125 minuti giocati in questo campionato, in cui il ruolo dell’ex Inter è fondamentale per i rossoblù.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI ALTRI PRETENDENTI

Nella classifica marcatori di Serie A vogliamo mettere poi in evidenza anche i quattro giocatori che troviamo a quota sei gol segnati e quindi una sola lunghezza alle spalle dei due capocannonieri (in realtà c’è anche Beto, che però si è aggiunto segnando ieri nel primo anticipo). Questo è doveroso anche perché si tratta di quattro nomi di lusso, cioè Khvicha Kvaratskhelia del Napoli, Lautaro Martinez dell’Inter, Ciro Immobile della Lazio e Dusan Vlahovic della Juventus, tra l’altro tutti attaccanti di squadre che saranno coinvolte fra sabato e domenica nei tre big-match di una meravigliosa tredicesima giornata di Serie A, cioè Atalanta Napoli, il derby di Roma e il derby d’Italia.

Il georgiano Khvicha Kvaratskhelia è la rivelazione del campionato, anche se ormai dopo due mesi e mezzo naturalmente è una splendida realtà che abbiamo imparato a conoscere; Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic hanno avuto alti e bassi nel rendimento personale ma restano i punti di riferimento di nerazzurri e bianconeri verso la partita di domenica sera, la più grande rivalità del calcio italiano; infine il nostro Ciro Immobile rimane una certezza nel panorama degli attaccanti italiani, anche se evidentemente non può essere una certezza il suo utilizzo nel derby di domenica a causa del recente infortunio che tiene in ansia tutta la tifoseria della Lazio.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

7 gol: Arnautovic (Bologna), Osimhen (Napoli)

6 gol: Lautaro Martinez (Inter), Vlahovic (Juventus), Immobile (Lazio), Kvaratskhelia (Napoli), Beto (Udinese)

5 gol: Lookman (Atalanta), Barella (Inter), Zaccagni (Lazio), Leao (Milan), Dybala (Roma), Dia (Salernitana), Nzola (Spezia)











