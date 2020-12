Classifica marcatori Serie A/ Ibrahimovic ancora capocannoniere ma Cr7…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IBRA IN VETTA E RONALDO..

Si accendono i riflettori su un nuovo turno del primo campionato italiano e dunque dobbiamo dare un occhio anche a quanto sta accendendo nella classifica di marcatori della Serie A. In vista della decima giornata della prima serie italiana, però vediamo che sono ben poche le sorprese che si attendono in vetta: ancora una volta leader e capocannoniere della Serie A con ben 10 reti segnate è infatti il bomber del Milan Zlatan Ibrahimovic e alle sue spalle gli contende il titolo Cristiano Ronaldo, autore finora di 8 gol in favore della sua Juventus. Sono dunque ancora le due star, i re del gol nel campionato della Serie A: il tutto a dispetto di acciacchi, contagi (entrambi hanno superato anche il Covid-19) e pure la carta d’identità. Pure tra i due oggi solo il secondo avrà l’occasione di migliorare il suo piazzamento nella classifica dei marcatori della Serie A: Ibrahimovic sarà assente annunciato (per infortunio) nella sfida tra Sampdoria e Milan, mentre Cristiano Ronaldo non dovrebbe mancare nella sfida tra la sua Juventus e il Torino, nella giornata di sabato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DEI LEADER

Ma chiaramente nella classifica dei marcatori della Serie A i riflettori non sono solo per Zlatan Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo (benchè i due siano bomber di cui è ben difficile non parlare): anzi alle loro spalle sarà lotta furente per salire al terzo gradino del podio. Esaminando la graduatoria vediamo infatti che sono in due ad ampie al terzo piazzamento e dunque Andrea Belotti del Torino e Romelu Lukaku dell’Inter, entrambi a quota 7 gol . Ed entrambi chiamati a dare nuovo spettacolo nel turno di campionato che ci attender questo fine settimana: il bomber granata sarà infatti protagonista nel Derby della Mole oggi ed è al belga che la Benemata si stringerà sempre questa sera per mettere in scacco il Bologna e rosicchiare dunque qualche punto di gran peso. Proseguendo nella classifica dei marcatori della Serie A ecco che meritano i riflettori Joao Pedro, che per il Cagliari ha messo a tabella sei gol in stagione, come pure chi ne ha firmati finora ben 5 ed dunque ad esempio Mkhitaryan della Roma e soriano del Bologna come anche Immobile della Lazio e Caputo per il Sassuolo. Chi di questi oggi riuscirà a guadagnare qualche gradino?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A (10^ GIORNATA)

10 gol: Ibrahimovic (Milan)

8 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

7 gol: Lukaku (Inter), Belotti (Torino)

6 gol: : Joao Pedro (Cagliari)

5 gol: Simeone (Cagliari), Lautaro Martinez (Inter), Mkhitaryan (Roma), Caputo (Sassuolo), Quagliarella (Sampdoria), Immobile (Lazio), Soriano (Bologna)



