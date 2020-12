Classifica Marcatori Serie A/ Ibrahimovic capocannoniere: CR7 e Lukaku vicini

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHI IN VETTA?

E’ un nuovo turno del primo campionato italiano a farci compagnia anche in questo fine settimana e prima di dare spazio alle tante partite della 11^ giornata, pure ci pare opportuno vedere che cosa sta accadendo nella classifica dei marcatori della Serie A. Pure in attesa di dare il via al turno (che comincerà ufficialmente solo questa sera con la sfida al Mapei Stadium tra Sassuolo e Benevento), ben vediamo che sono davvero poche le novità che leggiamo in vetta alla graduatoria dei miglior bomber del primo campionato. Anche al termine della 10^ giornata infatti capocannoniere della Serie A rimane l’attaccante del Milan Zlatan Ibrahimovic, che troneggia dall’altro dei 10 gol segnati nella prima parte della stagione. Dunque è sempre lo svedese, da giorni ormai fermo ai box per infortunio, il re del gol: vedremo se riuscirà a rimanere in vetta anche dopo questo fine settimana, dove non è detto che possa pure rivedere il campo. Di sicuro nei prossimi giorni farà di tutto per rubagli lo scettro il primo marcatore della Juventus Cristiano Ronaldo, a podio con otto gol segnati: pure farà lo stesso Romelu Lukaku, che per l’Inter ha messo a segno 8 reti finora, l’ultima contro il Bologna pochi giorni fa.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DEL PODIO

Alle spalle per del podio della classifica dei marcatori della Serie A, non è meno battaglia aperta per la conquista del miglior piazzamento in questa specialissima graduatoria. Anche alla vigilia della 11^ giornata di campionato infatti la lista rimane abbastanza corta, con tanti giocatori che pure potrebbero approfittare di scontri “favorevoli” per segnare altri gol e scalare la classifica. Vale dunque la pena di ricordare che dietro a Ibrahimovic, Lukaku e Ronaldo, espressione delle Tre Grandi del Nord Italia del calcio italiano, troviamo anche Andrea Belotti, che per il Torino ha segnato 7 reti e che potrebbe fare bene questo fine settimana contro l’Udinese. Attenzione poi anche a Joao Pedro del Cagliari come a Ciro Immobile della Lazio, che nell’11^ turno saranno impegnati contro Inter e Verona: chissà che riescano a superare i sei gol già segnati e volare dunque ancora più in alto.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A (11^ GIORNATA)

10 gol: Ibrahimovic (Milan)

8 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus), Lukaku (Inter)

7 gol: Belotti (Torino)

6 gol: : Joao Pedro (Cagliari), Immobile (Lazio),

5 gol: Simeone (Cagliari), Lautaro Martinez (Inter), Mkhitaryan (Roma), Caputo (Sassuolo), Quagliarella (Sampdoria), Soriano (Bologna), Lozano (Napoli)



