Classifica Marcatori Serie A/ Immobile Capocannoniere: a podio Cr7 e Lukaku

Dopo le tante emozioni vissute in settimana con le sfide delle Coppe Uefa, ecco che i protagonisti del primo campionato italiano tornano in campo in questo fine settimana per la 25^ giornata: vediamo che sta accadendo nella classifica dei marcatori della Serie A. Va subito detto che anche oggi in vista di questa sesta giornata del campionato di ritorno della prima serie del calcio italiano, il capocannoniere e primo indiziato alla vittoria della Scarpa d’oro a fine stagione è ancora una volta Ciro Immobile. Il bomber della Lazio che settimana scorsa pure non ha mancato l’appuntamento con la rete andando a segnare contro l’Inter di Conte, è sempre il re del gol per la classifica dei marcatori della Serie A, con ben 26 reti messi a tabella Alle spalle del gioiello di Simone Inzaghi, però la concorrenza anche alla vigilia della 25^ giornata di campionato di Serie A è tanta: in primis troviamo infatti Cristiano Ronaldo, che sta continuando a macinare gol importanti in questa seconda fase della stagione.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DIETRO IL CAPOCANNONIERE

Come appena detto, il primo spauracchio per il capocannoniere della Serie A Immobile, anche in vista della sesta giornata di ritorno del campionato, è il bomber lusitano Cristiano Ronaldo, che per la Juventus ha già messo a tabella ben 20 reti, ma che pure ha saltato l’appuntamento con il gol nel precedente turno di campionato, nella sfida contro il Brescia. Osservando la classifica dei marcatori della Serie A, ecco poi a podio Romelu Lukaku, già autore in campionato di 17 reti e primo jolly di Antonio Conte nello spogliatoio dell’inter per la conquista dello scudetto, con cui poi si completa una curiosa analogia con la graduatoria del campionato. Se in classifica dei marcatori sono i capocannonieri di Lazio, Juventus e Inter a contendersi al momento la Scarpa d’oro, pure nella classifica di campionato sono questi i tre club che si sfidano nella corsa allo scudetto.

CLASSIFICA MARCATORI 2019/2020

26 gol: Ciro Immobile (Lazio)

20 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

17 gol: Romelu Lukaku (Inter)

14 gol: Josip Ilicic (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

12 gol: Luis Muriel (Atalanta)

11 gol: Lautaro Martinez (Inter), Francesco Caputo (Sassuolo), Edin Dzeko (Roma)



