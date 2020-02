Classifica Marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere: Cr7 in agguato

Giunti alla vigilia della 22^ giornata di campionato, dobbiamo certo prendere in considerazione anche che sta accadendo nella classifica dei marcatori di Serie A. Alla vigilia dunque dei tanti big match messi in programma in questo fine settimana, dobbiamo ancora celebrare il profilo di Ciro Immobile come capocannoniere del primo campionato italiano. Il bomber della Lazio infatti è sempre il re del gol per la Serie A e pure oggi vanta un notevole vantaggio sui primi avversari, per la Scarpa d’Oro 2019-2020. Anzi va detto che pur mancando l’appuntamento con il gol in occasione dell’ultimo turno e nel derby capitolino con la Roma, l’attaccante biancoceleste pure conserva la vetta della classifica dei marcatori di Serie A, vantando ben 23 gol finora segnati. Pure con il proseguo della stagione, la concorrenza si fa sempre più ardua: Immobile però oggi ha poco di che preoccuparsi, visto l’ampio vantaggio alle sue spalle e il buon stato di forma dello stesso biancoceleste, andato a segno (con una tripletta) solo nella 20^ giornata contro la Sampdoria.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DI IMMOBILE

Come riferito prima, il vantaggio di Ciro Immobile in vetta alla classifica dei marcatori della Serie A anche alla 22^ giornata di campionato risulta molto comodo: pure però sono salite le quotazioni di altri bomber della prima serie del calcio italiano. Sta infatti macinando ottimi numero Cristiano Ronaldo, che per la Juventus ha messo finora a segno ben 17 gol, l’ultimo solo nell’ultima giornata di campionato, con un calcio di rigore segnato contro il Napoli. Non ha poi perso troppo terreno anche Romelu Lukaku, terzo nella classifica dei marcatori di Serie A, con i 14 gol, segnati con la maglia dell’Inter fino a questo turno. Dobbiamo poi segnalare in graduatoria i nomi di Ililc e Joao Pedro che, rispettivamente per Atalanta e Cagliari, hanno messo la firma su 13 reti: i due però rimangono in troppo lontani al momento dal Capocannoniere, pur vantando la quarta e quinta piazza.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

23 gol: Ciro Immobile (Lazio)

17 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

14 gol: Romelu Lukaku (Inter),

13 gol: Joao Pedro (Cagliari), Josip Ilicic (Atalanta)

12 gol: Luis Muriel (Atalanta)

11 gol: Lautaro Martinez (Inter)

9 gol: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Edin Dzeko (Roma)

8 gol: Francesco Caputo (Sassuolo), Andrea Petagna (Spal)



