Classifica marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere da record

La classifica marcatori Serie A risente inevitabilmente di un campionato raffazzonato, con differenze anche di due partite nel numero di incontri giocati tra una squadra e l’altra. Tuttavia, un dato indiscutibile è il ruolo di Ciro Immobile come capocannoniere, dall’alto dei suoi 27 gol segnati e nonostante contro il Bologna sabato scorso sia rimasto stranamente a secco. Questa piccola battuta d’arresto non impedisce a Immobile di pensare in grande: nel mirino c’è addirittura il record di Gonzalo Higuain di 36 gol segnati in un solo campionato. Quello era il Napoli di Maurizio Sarri, che invece adesso è il primo rivale di Immobile e della Lazio verso un sogno chiamato scudetto, traguardo al quale francamente a inizio stagione nessuno pensava per la Lazio. Con un capocannoniere da 27 gol quando siamo solamente all’inizio del mese di marzo, d’altronde, è certamente legittimo sognare in grande per Simone Inzaghi e i suoi uomini.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI

Sul podio virtuale della classifica marcatori di Serie A salgono anche altri due grandi campioni, non a caso gli attaccanti simbolo delle altre due squadre in corsa per lo scudetto, cioè Cristiano Ronaldo e Romelu Lukaku. Per il portoghese della Juventus si contano 21 gol, 17 invece sono le marcature del belga del’Inter – pur tenendo conto del fatto che la Juventus ha una partita da recuperare e l’Inter addirittura due, ecco che il gap da Immobile non sarà affatto facile da annullare. Ci sono naturalmente altri possibili obiettivi: ad esempio Lukaku, andando oltre quota 20, farebbe compagnia a Ronaldo (Luis Nazario da Lima) come unico interista capace di sfondare quella quota al primo anno nella Serie A italiana. In ogni caso l’obiettivo che più conta è quello di squadra, cioè lo scudetto: con i tre bomber di spicco delle tre squadre in corsa sul podio della classifica marcatori, è chiaro che il traguardo individuale si intrecci fortemente a quello di squadra.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

27 gol: Immobile (Lazio)

21 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

17 gol: Lukaku (Inter)

16 gol: Joao Pedro (Cagliari)

15 gol: Ilicic (Atalanta)

13 gol: Muriel (Atalanta)

12 gol: Dzeko (Roma)

11 gol: Zapata (Atalanta), Martinez (Inter), Caputo (Sassuolo)

10 gol: Petagna (Spal)



