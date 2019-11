Classifica marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere dominante (13^ giornata)

La classifica marcatori di Serie A entra nella 13^ giornata del campionato con un dominatore assoluto: Ciro Immobile ha segnato anche contro il Lecce prima della sosta e così l’attaccante della Lazio è il capocannoniere a quota 14, avendo già staccato in modo netto la concorrenza. I primi inseguitori di Immobile nella classifica marcatori di Serie A infatti non si erano mossi: a secco Romelu Lukaku nella partita comunque vinta dall’Inter contro il Verona e anche Luis Muriel nella partita che l’Atalanta ha pareggiato sul campo della Sampdoria. Lukaku dunque a quota 9 gol e Muriel a quota 8 sembrano in un certo senso i primi dei terrestri all’inseguimento del capocannoniere Immobile, che sta viaggiando a un ritorno incredibile e se continuasse di questo passo naturalmente non avrebbe alcun problema ad aggiudicarsi per la terza volta in carriera la classifica marcatori di Serie A, anche se la concorrenza è nobile e agguerrita, dunque ad appena un terzo del cammino sarà meglio non trarre già dei bilanci definitivi.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: COMANDA IMMOBILE

Ciro Immobile dunque comanda la classifica marcatori di Serie A: diventare capocannoniere del campionato è difficile per una volta, figurarci riuscire a fare tris, che è ormai l’obiettivo dichiarato di Immobile, in precedenza re del gol già una volta in maglia Lazio e in precedenza pure con il Torino. In granata oggi c’è Andrea Belotti che ci può provare, il Gallo prima della sosta si è rilanciato con una doppietta a Brescia e prova dunque a rimanere in scia, anche se va detto che al momento ha segnato la metà dei gol rispetto ad Immobile (7 contro 14) e di conseguenza l’inseguimento non si annuncia facile. Questo vale a maggior ragione per un certo Cristiano Ronaldo, che l’anno scorso non era riuscito a vincere la classifica marcatori di Serie A al proprio debutto nel campionato italiano e anche adesso si ritrova in una posizione difficile, con “soli” 5 gol segnati che lo collocano di conseguenza a ben nove lunghezze dallo scatenato Immobile, per il momento capocannoniere indiscutibile del massimo campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

14 gol: Ciro Immobile (Lazio)

9 gol: Romelu Lukaku (Inter)

8 gol: Luis Muriel (Atalanta)

7 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Andrea Belotti (Torino)

6 gol: Duvan Zapata (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari), Joaquin Correa (Lazio)

5 gol: Christian Kouame (Genoa), Lautaro Martinez (Inter), Cristiano Ronaldo (Juventus), Marco Mancosu (Lecce), Arkadiusz Milik (Napoli), Andreas Cornelius (Parma), Edin Dzeko (Roma), Francesco Caputo (Sassuolo)



© RIPRODUZIONE RISERVATA