Classifica Marcatori Serie A/ Immobile Capocannoniere in fuga (8^ giornata)

Dopo la sosta per le nazionali, il primo campionato italiano torna di scena, e certo è tempo di prendere in mano anche la classifica dei marcatori della Serie A, prima che questa ottava giornata modifichi lo status quo, già dai primi tre anticipi messi in programma in questo sabato 19 ottobre 2019. Ecco infatti che con questa speciale graduatoria ci eravamo lasciati con il titolo di capocannoniere in mano a Ciro Immobile, che dopo i gol segnati al Bologna nella partita al Dall’Ara dello scorso 6 ottobre era salito in vetta solitaria con ben 7 gol messi a tabellino. Il bomber di Inzaghi poi oggi avrà subito l’occasione di trovare la fuga momentanea, scendendo in campo in questo sabato di anticipi contro l’Atalanta, già alle ore 15,00. Pure però la concorrenza per la vetta della classifica dei marcatori di Serie A sarà ben ampia pure in questo turno: ricordiamo infatti che a quota 6 gol rimane l’attaccante dell’Atalanta Duvan Zapata e gli altri avversari non sono affatto distanti.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: DOPO LA VETTA

Come annunciato prima, Ciro Immobile dovrà fare ben attenzione per difendere il titolo di capocannoniere della Serie A in questa ottava giornata: in molti infatti ambiscono alla vetta di questa speciale graduatoria. Classifica dei marcatori di Serie A alla mano ecco che infatti, oltre a Zapata, troviamo anche il bomber del Torino Andrea Belotti e del Sassuolo (ex capocannoniere di Serie A fino a poco fa) Davide Berardi, che hanno finora messo a tabella 5 gol a testa. Ancor di più chi finora ha segnato 4 gol in questa prima parte della stagione e dunque Dzeko della Roma, Donnarumma del Brescia, Mancosu del Lecce e Mertens del Napoli. Da non sottovalutare poi questo bomber della Serie A che sono ancora a accia del quarto gol in stagione, come ad esempio Insigne del Napoli, Cristiano Ronaldo della Juventus e Caputo del Sassuolo. Vedremo che ci riserverà questo turno di campionato.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

7 gol: Immobile (Lazio)

6 gol: Zapata (Atalanta)

5 gol: Berardi (Sassuolo), Belotti (torino)

4 gol: Dzeko (Roma), Donnarumma (Brescia), Mancosu (Lecce), Mertens (Napoli)



