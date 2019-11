Classifica Marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere: Lukaku all’inseguimento

Il primo campionato italiano torna protagonista in questo fine settimana, e con lui anche la classifica dei marcatori della Serie A. Arrivati alla vigilia della 14^ giornata regolare ecco che il capocannoniere della prima serie Italiana rimane sempre Ciro Immobile: il bomber della Lazio punta al titolo di Scarpa d’oro nella stagione 2019-2020 del campionato di Serie A e se è vero che manca ancora parecchio al termine della stagione, pure il biancoceleste non si sta facendo trovare impreparato. Secondo la classifica dei marcatori della Serie A proprio Ciro Immobile ha finora messo da parte ben 15 reti (l’ultima con il Sassuolo) oltre a ben 5 assist vincenti, questi segnati in tredici presenze in campo e 1027 minuti di gioco (ovvero un gol ogni 68 minuti). Un andamento dunque più che positivo per il bomber di origini campane, che sta confermando anche quest’anno un ottimo stato di forma sotto le insegne della Lazio.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DI IMMOBILE

Se è vero che Immobile vanta anche oggi il titolo di capocannoniere della Serie A, e presumibilmente lo terrà anche al termine di questo turno, pure non mancherà la concorrenza. Anzi la battaglia per i primi gradini della classifica dei marcatori della Serie A è più che mai bollente, anche se il biancoceleste è riuscito a mettere dietro di sé un consistente vantaggio. Lista alla mano vediamo subito che il primo rivale di Immobile per la Scarpa d’oro è l’attaccante dell’Inter Romelu Lukaku, bomber di punta di Conte, che già ne ha messi a tabella ben 10. Di ritorno poi dai primi gol in Champions league con i nerazzurri, Lukaku è certo pronto a mettersi in luce anche questo fine settimana, nella sfida con la Spal. Il terzo gradino del podio per la classifica del marcatori della Serie A vede poi ora Luis Muriel dell’Atalanta, che ha segnato 8 gol: il bergamasco però deve fare attenzione perchè Berardi, Belotti e Joao Pedro con 7 reti gli stanno ben vicino.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

15 gol: Ciro Immobile (Lazio)

10 gol: Romelu Lukaku (Inter)

8 gol: Luis Muriel (Atalanta)

7 gol: Domenico Berardi (Sassuolo), Andrea Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari)

6 gol: Duvan Zapata (Atalanta), Joaquin Correa (Lazio), Francesco Caputo (Sassuolo), Edin Dzeko (Roma), Lautaro Martinez (Inter)

5 gol: Christian Kouame (Genoa), Cristiano Ronaldo (Juventus), Marco Mancosu (Lecce), Arkadiusz Milik (Napoli), Andreas Cornelius (Parma)



© RIPRODUZIONE RISERVATA