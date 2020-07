Classifica marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere, ma CR7… (31^ giornata)

La classifica marcatori di Serie A vede sempre dominatore il capocannoniere Ciro Immobile, anche se nella scorsa giornata è stato appiedato da un turno di squalifica. Con il gol segnato martedì scorso contro il Torino, Immobile è salito a quota 29 reti nel campionato di Serie A 2019-2020. La media era perfetta: 29 giornate di campionato disputate, altrettanti gol segnati. La serie si è interrotta per cause di forza maggiore contro il Milan e la Lazio ha pagato pegno. In ogni caso, la stagione di Immobile è fantastica e Ciro ha già eguagliato il suo massimo, proprio 29 gol nel 2017-2018, quando fu capocannoniere a pari merito con Mauro Icardi. A livello personale la punta napoletana resta alla media perfetta di un gol segnato per ogni presenza soprattutto grazie al suo piede destro, con cui ha segnato ben 22 gol, poi ne abbiamo cinque di sinistro e due di testa. Ciro Immobile ha già vinto per ben due volte la classifica marcatori di Serie A e potrebbe dunque puntare a un tris che lo porterebbe nella storia dei bomber del calcio italiano. Il Lecce ha la difesa peggiore del campionato, non dovrebbe nemmeno essere una impresa troppo difficile fare gol ai pugliesi…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL GRANDE INSEGUITORE

Per Ciro Immobile, verso il terzo successo nella classifica marcatori di Serie A, il grande pericolo si chiama naturalmente Cristiano Ronaldo. Il portoghese della Juventus ha segnato anche sabato pomeriggio nel derby della Mole – per la prima volta con un calcio di punizione con la maglia della Juventus – salendo a quota 25 gol e oggi contro il Milan vorrà lasciare il segno anche su una sfida storica del calcio italiano, sul palcoscenico di San Siro per rilanciare l’inseguimento a Immobile. CR7 va alla caccia del trono del gol italiano che gli è sfuggito un anno fa in favore di Fabio Quagliarella, anche se rimontare sullo scatenato Immobile non sarà facile. Intanto la Juventus si gode la fenomenale coppia che Cristiano Ronaldo compone con Paulo Dybala, avendo sempre segnato in coppia dopo la ripartenza del campionato. Oggi la Joya sarà fermo per squalifica, la ribalta dunque sarà tutta per Cristiano Ronaldo, che però di certo non soffre la pressione…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

29 gol: Immobile (Lazio)

25 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

20 gol: Lukaku (Inter)

17 gol: Joao Pedro (Cagliari)

16 gol: Muriel (Atalanta)

15 gol: Ilicic (Atalanta), Caputo (Sassuolo)

14 gol: Zapata (Atalanta), Dzeko (Roma)

13 gol: Belotti (Torino)

12 gol: L. Martinez (Inter), Petagna (Spal)



