Classifica marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere, Vlahovic insegue

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: TESTA A TESTA!

La classifica marcatori di Serie A ci sta regalando un duello memorabile per il titolo di capocannoniere di questo campionato, perché a caccia del trono di re del gol ci sono due bomber di razza quali Dusan Vlahovic e Ciro Immobile, che al momento è il capocannoniere a quota 19 reti in questo campionato davanti ai 18 gol del serbo, nettamente in fuga su tutti gli altri attaccanti più prolifici della Serie A 2021-2022, se si pensa che con il terzo posto di Giovanni Simeone del Verona si scende già a quota 12 gol.

Nello scorso turno è successo un evento raro: non hanno segnato né Immobile né Vlahovic, ma d’altronde anche i più immediati (si fa per dire) inseguitori non si sono mossi, di conseguenza il duello appare sempre più circoscritto a Ciro e Dusan. Immobile a dire il vero non ha giocato ad Udine, dunque la sosta della Scarpa d’Oro 2020 era inevitabile; l’occasione persa è quindi tutta di Vlahovic, che nel derby della Mole ha vissuto una brutta serata, dominato da Bremer nel duello stravinto dal difensore del Torino.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: UN TRONO PER DUE

Il primo posto nella classifica marcatori di Serie A è un affare per due. I numeri della carriera di Ciro Immobile sono pazzeschi: tre volte capocannoniere della Serie A (delle quali già due con la maglia della Lazio), capocannoniere anche della Serie B e della Europa League, Scarpa d’Oro nel 2019-2020 quando segnò addirittura 36 gol in campionato, miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia della Lazio con 173 gol in partite ufficiali, scavalcando una leggenda come Silvio Piola.

Dusan Vlahovic è invece il nome più chiacchierato, perché naturalmente il suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nel corso del calciomercato di gennaio ha fatto parlare moltissimo. Il debutto con la maglia bianconera è stato eccellente per il serbo, che ha subito segnato contro il Verona, poi però Vlahovic è rimasto a secco contro l’Atalanta e nel derby di Torino, a dimostrazione del fatto che l’impatto con il mondo bianconero sta richiedendo del tempo. La classe però è indiscutibile: segnare dopo mezzo minuto nella prima partita in Champions League non è da tutti…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

19 gol: Immobile (Lazio)

18 gol: Vlahovic (Juventus, 17 con la Fiorentina)

12 gol: Simeone (Verona)

11 gol: Lautaro Martinez (Inter), Abraham (Roma)

10 gol: Joao Pedro (Cagliari), Dzeko (Inter), Berardi, Scamacca (Sassuolo), Barak (Verona)

9 gol: Zapata (Atalanta), Pinamonti (Empoli), Destro (Genoa), Caprari (Verona)

8 gol: Pasalic (Atalanta), Arnautovic (Bologna), Milinkovic-Savic (Lazio), Ibrahimovic (Milan), Raspadori (Sassuolo), Beto (Udinese)



