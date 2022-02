Classifica marcatori Serie A/ Immobile capocannoniere, Vlahovic insegue

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: SFIDA ALL’ULTIMO GOL!

La classifica marcatori di Serie A promette di regalarci un duello memorabile per il titolo di capocannoniere di questo campionato, perché a caccia del trono di re del gol ci sono due bomber di razza quali Dusan Vlahovic e Ciro Immobile, che al momento è il capocannoniere a quota 19 reti in questo campionato davanti ai 18 gol del serbo, nettamente in fuga su tutti gli altri attaccanti più prolifici della Serie A 2021-2022, se si pensa che con il terzo posto di Giovanni Simeone del Verona si scende già a quota 12 gol.

Il duello sembra quindi senza dubbio essere già definito per il primato nella classifica marcatori di Serie A: Ciro Immobile settimana scorsa ha segnato un gol su calcio di rigore contro il Bologna e si è preso il primo posto solitario. I numeri della carriera di Ciro Immobile sono pazzeschi: tre volte capocannoniere della Serie A (delle quali già due con la maglia della Lazio), capocannoniere anche della Serie B e della Europa League, Scarpa d’Oro nel 2019-2020 quando segnò addirittura 36 gol in campionato, miglior marcatore di tutti i tempi con la maglia della Lazio con 173 gol in partite ufficiali, scavalcando una leggenda come Silvio Piola.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: UN TRONO PER DUE

Il primo posto nella classifica marcatori di Serie A è un affare per due. Dusan Vlahovic è forse il nome più chiacchierato, non fosse altro perché naturalmente il suo passaggio dalla Fiorentina alla Juventus nel corso del calciomercato di gennaio ha fatto naturalmente parlare moltissimo. Il debutto con la maglia bianconera è stato eccellente per il serbo, che ha subito segnato contro il Verona: gol pesante per la Juventus ma anche per rispondere a Immobile nella corsa verso il titolo di capocannoniere, cosa che invece non è riuscita domenica scorsa, quando il serbo è rimasto a secco contro l’Atalanta e non è riuscito a rispondere ad Immobile, che aveva segnato il giorno prima.

Stavolta sarà invece Dusan Vlahovic a giocare addirittura due giorni prima rispetto a Ciro Immobile: venerdì il derby Juventus Torino, mentre Udinese Lazio sarà solamente domenica sera, dal momento che i biancocelesti hanno giocato soltanto ieri in Europa League. Il ritorno delle Coppe europee potrebbe essere una ulteriore variabile in questa volata: chi si aggiudicherà il trono di capocannoniere nella classifica marcatori di Serie A?

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

19 gol: Immobile (Lazio)

18 gol: Vlahovic (Juventus, 17 con la Fiorentina)

12 gol: Simeone (Verona)

11 gol: Lautaro Martinez (Inter), Abraham (Roma)

10 gol: Joao Pedro (Cagliari), Dzeko (Inter), Berardi (Sassuolo)

9 gol: Zapata (Atalanta), Pinamonti (Empoli), Destro (Genoa), Scamacca (Sassuolo), Barak, Caprari (Verona)

8 gol: Pasalic (Atalanta), Milinkovic-Savic (Lazio), Ibrahimovic (Milan), Beto (Udinese)



