CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Immobile e Vlahovic capocannonieri, Ibra da record

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALTRO RECORD PER ZLATAN?

Non è tra i primi in lista per la classifica marcatori della Serie A, ma pure alla vigilia della 17^ giornata nome di peso nella graduatoria è certo quello di Zlatan Ibrahimovic. A dispetto della carta di identità e degli acciaccati, l’attaccante svedese rimane sempre primo marcatore del Milan (club alla seconda posizione della classifica di campionato): e pure è attaccante che ad ogni turno riesce ad infrangere un nuovo record. L’ultimo è occorso solo pochi giorni fa, quando segnato il gol dell’1-0 contro il Genoa nella 15^ giornata (la sfida si chiuse poi per 3-0) Ibrahimovic è diventato il sesto miglior marcatore straniero all time nel primo campionato italiano.

Lo svedese con 153 gol, è arrivato dunque a far compagnia a Crespo e Nyers: i miglior in tale lista rimangono però ancora Vinicio con 155 gol, Batistuta con 183 reti, Hamrin con 190 gol e Gunnar Nordhal con 225 reti.

VLAHOVIC TENTA L’ALLUNGO!

Siamo pronti ad entrare nel vivo della 17^ giornata del primo campionato nazionale: pure prima ci pare necessario anche andare a vedere che sta accadendo nella classifica dei marcatori della Serie A, in vista di questo nuovo weekend, ricca di gare. Chi dunque può fregiarsi ancora del titolo di capocannoniere, almeno oggi, sabato 11 dicembre? Dando subito un’occhiata da vicino alla famosa lista, pure vediamo che alla vigilia della 17^ giornata di campionato l’ambito titolo è ora conteso a pari gol da Ciro Immobile e Dusan Vlahovic.

Nel corso dell’ultimo turno di campionato, al gol del serbo firmato in Bologna-Fiorentina, l’attaccante biancoceleste ha risposto per le rime, firmando una meravigliosa doppietta nel corso di Lazio-Sampdoria. Con merito dunque il bomber di origini campane ora sale al primo gradino, con ben 13 gol, gli stessi del giocatore della Viola. Staremo a vedere chi dei due si isserà in vetta, da solo, al termine di questo nuovo turno.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DELLA VETTA

Per la classifica dei marcatori della Serie A, in vista della 17^ giornata pure non è solo del duello in vetta tra Vlahovic e Immobile che possiamo parlare: alle spalle dell’ormai iconico duo per il titolo di capocannoniere la concorrenza è tanta. Graduatoria alla mano ecco che troviamo subito dietro, sul terzo gradino del podio anche Giovanni Simeone del Verona, che pure solo pochi giorni fa ha segnato una bellissima doppietta ai danni del Venezia, nel derby veneto.

Subito dietro ecco altri nomi come quelli di Duvan Zapata dell’Atalanta e e di Joao Pedro del Cagliari, che inseguono a quota nove reti e ancora dietro con una sola rete da recuperare nella classifica dei marcatori della Serie A, troviamo anche il duo interista Lautaro Martinez-Dzeko, con Pasalic e Berardi che invece inseguono a quota 7.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

13 gol: Vlahovic (Fiorentina), Immobile (Lazio)

11 gol: Simeone (Verona)

9 gol: Zapata (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari),

8 gol: Lautaro Martinez (Inter), Dzeko (Inter),

7 gol: Berardi (Sassuolo), Pasalic (Atalanta)



