CLASSIFICA MARCATORI SERIE A/ Capocannonieri Immobile e Vlahovic, tra i giovani…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, LE GIOVANI LEVE

Per la classifica marcatori della Serie A, alla vigilia della 14^ giornata di campionato, ecco che vogliamo ora fissare la nostra attenzione si bomber già giovani che stanno diventando veri protagonisti della prima serie del calcio nazionale. Esaminando dunque la lista per il titolo di capocannoniere del campionato, ma con solo i nomi dei giocatori Under 23, ecco che in vetta troviamo ancora Dusan Vlahovic, di certo il giovane talento più in vista di questa prima parte della stagione.

L’attaccante classe 2000 è vero gioiello della fiorentina, con ben 10 gol segnati (sui 20 totali), ma a fine anno rischia di salutare Firenze: alle sue spalle pronto a farne le veci, specie per il nuovo anno (visto l’ultimo infortnio) è allora Victor Osimhen, il bomber 22 enne del Napoli che già in stagione ha messo la firma su 5 marcature in campionato. Pure a contendergli il titolo di giovane più promettente, a suon di gol, troviamo anche Barrow del Bologna e Leon del Milan, come pure Pinamonti (ora in maglia dell’Empoli), tutti con 4 gol all’attivo.

OGGI VLAHOVIC PUÒ ALLUNGARE!

Dopo le emozioni delle coppe europee, ecco che torna di scena il primo campionato nazionale e dunque tocca ora vedere che cosa sta accadendo nella classifica dei marcatori della Serie A: chi èil capocannoniere della massima serie alla vigilia della 14^ giornata del turno di andata?. Nonostante anche gli ultimi acciaccati patiti ecco che in prima fila per il Pallone d’oro troviamo ancora l’attaccante della Lazio Ciro Immobile che pure questo fine settimana dovrebbe rientrare regolarmente agli ordini di mister Sarri.

Per il biancoceleste ancora un bottino ottimo, nonostante diversi turni di stop, con 10 gol segnati nelle prime 13 giornate di campionato. Pure Immobile non è il solo oggi a vantare il titolo di capocannoniere: in prima posizione con sempre 10 gol troviamo nella classifica dei marcatori della Sere A anche Dusan Vlahovic. L’attaccante della Fiorentina è davvero in condizione strepitosa e con certo ambisce ora alla vetta solitaria di questa speciale lista: specie dopo la bella doppietta con assist firmata contro il Milan solo nell’ultimo turno di campionato, che ha fatto davo piangere l’ex viola Pioli.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A, ALLE SPALLE DEI DUE CAPOCANNONIERI

Pure alla vigilia della 14^ giornata di campionato, la classifica dei marcatori della Serie A rimane ricchissima: anche alle spalle dei due capocannonieri Immobile e Vlahovic, ecco infatti subito dal terzo gradino, pronto al sorpasso in vetta un attaccante di spessore come come è Giovanni Simeone che ha decisamente recuperato terreno nelle ultime uscite, e potendo vantare dunque oggi ben nove reti, segnate a vantaggio del Verona.

Pure l’argentino ha da guardasi alle spalle in questo fine settimana: dopo tutto subito dietro e con otto gol a testa trovano Joao Pedro del Cagliari come Duvan Zapata dell’Atalanta, con il colombiano in grande condizione dopo anche il gol segnato solo in settimana allo Young Boys, nell’ultima di Champions league. Nel turno poi occhi puntati anche su Edin Dzeko, fermo a quota sette reti per l’Inter, come pure per il trittico composto da Berardi, Martinez e Destro, con sei reti a testa fin qui segnate.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

10 gol: Ciro Immobile (Lazio), Dusan Vlahovic (Fiorentina)

9 gol: Giovanni Simeone (Verona)

8 gol: Duvan Zapata (Atalanta), Joao Pedro (Cagliari)

7 gol: Edin Dzeko (Inter)

6 gol: Mattia Destro (Genoa), Domenico Berardi (Sassuolo), Lautaro Martinez (Inter)



