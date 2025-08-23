Classifica marcatori Serie A: la nuova corsa al titolo di capocannoniere comincia con i quattro anticipi della 1^ giornata oggi, sabato 23 agosto 2025

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHI SARÀ L’EREDE DI RETEGUI COME CAPOCANNONIERE?

Una delle certezze del nuovo campionato che sta per cominciare è che la classifica marcatori Serie A dovrà incoronare al termine del suo lungo cammino un nuovo bomber con il titolo di capocannoniere, che è stato lasciato vacante dall’oriundo italo-argentino Mateo Retegui, autore di ben 25 gol nello scorso campionato con la maglia dell’Atalanta.

Arrivato a Bergamo per sostituire l’infortunato Gianluca Scamacca, l’ex attaccante del Genoa si era trovato a meraviglia nel sistema di gioco di Gian Piero Gasperini, firmando 25 gol in 36 presenze in campionato per vincere con un ampio margine di vantaggio proprio la classifica marcatori Serie A davanti ai 19 gol di Moise Kean per la Fiorentina.

In estate però Mateo Retegui ha salutato l’Atalanta e il calcio italiano, 67 milioni di euro per la Dea più altri 20 di stipendio annuale per il calciatore sono stati un’offerta davvero impossibile da rifiutare e quindi ecco il capocannoniere della scorsa Serie A passare agli arabi dell’Al-Qadisiya, evidente segnale dei tempi che cambiano.

Mateo Retegui comunque ha scritto una bella pagina di storia vincendo la classifica marcatori Serie A dopo essere stato capocannoniere anche della Primera División argentina nel 2022 con la maglia del Tigre, l’acuto che lo aveva messo in luce agli occhi del c.t. Roberto Mancini per convocarlo con la Nazionale italiana.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I CAMBIAMENTI FRA I GRANDI ATTACCANTI

Dobbiamo notare che sul podio della classifica marcatori Serie A, insieme al capocannoniere Mateo Retegui e al già citato Moise Kean erano saliti, a pari merito al terzo posto con 15 gol a testa, Riccardo Orsolini per il Bologna e Ademola Lookman di nuovo per l’Atalanta, che aveva una formidabile coppia di attaccanti ma adesso è reduce da un’estate a dir poco rovente (e non per le temperature), con il nigeriano che è stato protagonista di quello che possiamo considerare il più clamoroso caso del calciomercato italiano in questo 2025.

Appena fuori dal podio possiamo notare le doppie coppie di Napoli e Inter: a quota 14 gol si erano infatti fermati Marcus Thuram e Romelu Lukaku (attualmente infortunato, brutta tegola per Antonio Conte) mentre a quota 12 gol avevamo avuto Lautaro Martinez e Scott McTominay, il cui rendimento ha avuto incidenza enorme nel decidere le sorti dello scudetto. Da notare che a quota 12 gol avevamo avuto anche Lorenzo Lucca, ai tempi ancora dell’Udinese e adesso naturalmente proprio del Napoli, e l’ucraino della Roma Artem Dovbyk.