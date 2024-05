Classifica marcatori Serie A/ Lautaro capocannoniere, è lui il re dei bomber (38^ giornata, 23 maggio 2024)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: HA VINTO LAUTARO MARTINEZ

Della classifica marcatori Serie A iniziamo a parlare di giovedì: già questa sera infatti avremo Cagliari Fiorentina ad aprire la 38^ giornata, i viola voleranno poi ad Atene per la finale di Conference League e aprono le danze nell’ultimo turno del massimo campionato. Sulla classifica marcatori Serie A c’è ormai poco da dire: ha vinto Lautaro Martinez, da tempo ormai sapevamo che l’argentino dell’Inter si sarebbe laureato capocannoniere e ormai il titolo di re dei bomber è suo. Lo strappa a Victor Osimhen avendo già superato il proprio record personale di reti, anche se nel finale è arrivata una crisi realizzativa.

Per gli altri era impossibile farsi sotto; meglio, forse ci sarebbero riusciti se anche loro non avessero rallentato la marcia, ma è giusto dire che nella prima parte di stagione Lautaro Martinez ha impresso un ritmo impossibile per tutti e dunque è andato a prendersi una bella soddisfazione, perché l’Inter ha vinto da tempo lo scudetto e il Toro può festeggiare anche un traguardo personale non indifferente. Adesso però andiamo a studiare meglio come la classifica marcatori Serie A entra nella sua 38^ e ultima giornata.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I BATTUTI

Lautaro Martinez ha dunque vinto la classifica marcatori Serie A: il primo avversario battuto nella corsa al titolo di capocannoniere è Dusan Vlahovic, che ad un certo punto ha fatto pensare di poter operare il sorpasso o comunque giocarsela fino all’ultimo. Era il periodo in cui la Juventus tallonava l’Inter in classifica; poi è arrivata la sfida diretta con i bianconeri in odore di ribaltone, i nerazzurri hanno vinto e da quel momento la Vecchia Signora e Vlahovic sono andati in crisi, tanto che ora il serbo è fermo a 16 gol da tempo e contro il Monza potrà solo provare a ritoccare il suo bottino.

Battuto come già detto anche Victor Osimhen, che abdica dal suo trono: il nigeriano saluta il Napoli al termine di una stagione davvero avara di soddisfazioni e per certi versi pessima, lo scudetto stravinto lo scorso anno è già un lontano ricordo per una squadra che deve già ricostruire e che per l’appunto lo farà senza il suo bomber, che già da tempo ha annunciato di voler esplorare altre strade. Questi i primi due rivali di Lautaro Martinez, che non possono più vincere la classifica marcatori Serie A ma se non altro possono provare a confermare la loro presenza sul podio.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 38^ GIORNATA

24 gol: Lautaro Martinez (Inter)

16 gol: Dusan Vlahovic (Juventus)

15 gol: Victor Osimhen (Napoli)

14 gol: Olivier Giroud (Milan), Albert Gudmundsson (Genoa)

13 gol: Paulo Dybala (Roma), Hakan Calhanoglu (Inter), Romelu Lukaku (Roma), Marcus Thuram (Inter), Duvan Zapata (Torino)

12 gol: Teun Koopmeiners (Atalanta), Christian Pulisic (Milan)











