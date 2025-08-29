Classifica marcatori Serie A: la nuova corsa al titolo di capocannoniere vede Marcus Thuram leader verso la 2^ giornata oggi, venerdì 29 agosto 2025

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: MARCUS THURAM PRIMO CAPOCANNONIERE

La classifica marcatori Serie A vede un solo capocannoniere solitario dopo la prima giornata del nuovo campionato: non capita spesso, tuttavia Marcus Thuram è stato l’unico calciatore capace di segnare una doppietta settimana scorsa e così l’attaccante francese dell’Inter è per il momento solitario al comando fra i bomber.

Sembrerebbe che ci sia un conto in sospeso fra Marcus Thuram e il Torino, al quale aveva rifilato addirittura una tripletta l’anno scorso al Meazza, senza dimenticare che il figlio d’arte francese anche lo scorso campionato aveva iniziato con una doppietta contro il Genoa alla prima giornata, quindi le partenze forti sono un marchio di fabbrica per Marcus Thuram.

Più in generale, il 5-0 contro il Torino ci dice che l’attacco dell’Inter ha cominciato alla grande il nuovo campionato. Oltre a Marcus Thuram sono già entrati nella classifica marcatori anche altri tre giocatori di mister Cristian Chivu, tra cui “l’intruso” è Alessandro Bastoni, difensore con il vizio dell’assist che però lunedì ha firmato anche il primo gol dell’Inter.

Poi nel tabellino sono entrati anche i nomi di Lautaro Martinez, che è giunto al gol numero 154 in carriera con la maglia dell’Inter, dei quali 116 nel campionato di Serie A, e di un connazionale di Marcus Thuram, cioè l’altro francese Ange-Yoan Bonny. Per l’attaccante ex Parma classe 2003, sarebbe stato difficile immaginare un esordio migliore davanti al pubblico di San Siro…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CHI HA ROTTO IL GHIACCIO?

Detto che nella prima giornata non si è segnato tantissimo (21 gol in totale) e che Marcus Thuram comanda solitario la classifica marcatori Serie A, si può comunque fare qualche considerazione su chi è già andato a segno nel turno d’apertura. Una citazione è d’obbligo per Federico Bonazzoli, che ha firmato un gol meraviglioso dal punto di vista tecnico e anche pesantissimo, perché ha suggellato la clamorosa vittoria della Cremonese sul campo del Milan: un’emozione pazzesca, ancora di più per un calciatore cresciuto nell’Inter, che aveva di fatto aperto un weekend perfetto per i cuori nerazzurri.

Trovano già posto nella classifica marcatori Serie A alcuni grandi acquisti di questa estate, come Kevin De Bruyne per il Napoli e Jonathan David per la Juventus, che però ha mandato a segno colui che ha passato praticamente tutto il calciomercato da separato in casa, cioè Dusan Vlahovic. Tra le conferme è inevitabile citare Scott McTominay, il miglior giocatore dello scorso campionato, ma anche il grande talento di Nico Paz, infine speriamo anche in ottica Nazionale che questo sia stato il primo di una lunga serie di gol per Gianluca Scamacca…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

2 gol: Marcus Thuram (Inter)

1 gol: 18 giocatori