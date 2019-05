Classifica marcatori Serie A/ Quagliarella capocannoniere, a un passo dal titolo

La classifica marcatori di Serie A vede sempre al comando Fabio Quagliarella: dopo i due anticipi di ieri che però non vedevano in campo nessuno nelle primissime posizioni (il migliore era Arkadiusz Milik) non si segnalano particolari novità e di conseguenza ricordiamo che il veterano attaccante della Sampdoria è il capocannoniere del massimo campionato a quota 26 gol pur essendo rimasto a secco nell’ultima giornata – contro il Chievo poteva essere l’occasione per allungare – ed è ormai ad un passo dal festeggiare questo prestigioso titolo dei bomber, dal momento che Quagliarella ha ben quattro gol di vantaggio sui più immediati inseguitori Duvan Zapata e Krzysztof Piatek. Quagliarella dunque dovrebbe essere l’erede di Ciro Immobile e Mauro Icardi sul trono di capocannoniere, che l’anno scorso era stato diviso tra l’attaccante della Lazio e quello dell’Inter, protagonisti all’ultima giornata del duello anche per la Champions League. Per Fabio Quagliarella si tratterebbe naturalmente di una soddisfazione enorme, anche perché arriverebbe alla bella età di 36 anni a coronamento di una carriera sempre molto positiva ma di certo mai su livelli di rendimento così alti se si considera che la seconda migliore prestazione di Quagliarella in Serie A erano i 19 gol dello scorso campionato, segnale di una progressione coronata in questo campionato. Fabio invecchiando migliora e salvo clamorosi colpi di scena potrà festeggiare alla grande questo titolo di capocannoniere.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: GLI INSEGUITORI

Il primato nella classifica marcatori di Serie A di Fabio Quagliarella sembra dunque inattaccabile, dal momento che – come abbiamo già ricordato – l’attaccante della Sampdoria ha già 26 gol al proprio attivo, mentre Duvan Zapata e Krzysztof Piatek seguono a quota 22 gol e Cristiano Ronaldo è quarto con 21 reti al proprio attivo. La lotta dunque potrebbe caso mai riguardare le posizioni sul podio virtuale dei migliori marcatori, con Piatek e Zapata che proveranno a prendersi la soddisfazione di precedere CR7, cosa che non succede a molti. Zapata proverà a diventare anche il migliore marcatore della Dea in un singolo campionato di Serie A, primato che per ora appartiene a Filippo Inzaghi con 24 gol nel 1996-1997. Atalanta e Milan per di più sono in corsa per un posto nella prossima Champions League, di conseguenza gli eventuali gol del colombiano e del polacco assumerebbero valore doppio, mentre Quagliarella e Cristiano Ronaldo si affronteranno in un Sampdoria Juventus che – senza più motivazioni di classifica – vivrà proprio del duello tra questi due grandi bomber.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A – PRIME POSIZIONI

26 gol: Quagliarella (Sampdoria)

22 gol: Zapata (Atalanta), Piatek (Milan)

21 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)



