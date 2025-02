CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI IN FUGA!

Un nuovo capitolo della classifica marcatori Serie A ci attende già da venerdì 28 febbraio, perché è previsto l’anticipo Fiorentina Lecce: una partita che purtroppo non vedrà in campo Moise Kean, secondo nella graduatoria con 15 gol ma vittima di un trauma cranico a Verona, cosa che lo terrà fuori dai campi di gioco fino al pieno rispetto di un protocollo Uefa previsto in casi come questo. Dunque ora la corsa al titolo di capocannoniere “rischia” di essere definita: al primo posto, avendo incrementato il suo vantaggio nella goleada dell’Atalanta a Bergamo, rimane Mateo Retegui che ha toccato quota 21 gol, con ancora undici giornate da giocare.

L’italo-argentino dunque va in fuga e può farlo anche in questo turno: ricordiamo infatti che l’Atalanta, tornata prepotentemente in corsa per lo scudetto, ospita il Venezia e ci sono tutti i presupposti per un’altra scorpacciata di reti, dunque si può pensare che Retegui possa aumentare il suo margine sulla concorrenza ricordando che al terzo posto è sempre stabile Marcus Thuram che, oltre che avere una sfida durissima a Napoli, deve anche guardarsi (per così dire) dall’imponente ritorno di Lautaro Martinez che, decidendo la partita contro il Genoa, ha toccato la doppia cifra di reti stabilendo un primato, e quindi è lanciatissimo.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: LOOKMAN DETERMINANTE

Un altro protagonista nella classifica marcatori Serie A è sicuramente Ademola Lookman: con la doppietta al Castellani il nigeriano è arrivato a 36 gol nel solo campionato (sono 49 con l’Atalanta), per il terzo anno ha raggiunto la doppia cifra e soprattutto ha risposto nel migliore dei modi alla reprimenda del suo allenatore Gian Piero Gasperini, perché quel commento dopo il rigore sbagliato contro il Bruges, e la piccata risposta di Lookman, ha chiaramente riempito le pagine dei quotidiani per giorni. La vicenda non è chiusa e lo ha dimostrato lo stesso attaccante, evitando la domanda su un eventuale chiarimento con il suo allenatore; quel che conta è che Lookman continui a segnare.

Anche dal nigeriano passa infatti il grande sogno dell’Atalanta di vincere lo scudetto, lui e Retegui sono arrivati a 33 gol in due nella classifica marcatori Serie A e questo dato è chiaramente determinante nel tenere la Dea incollata alla coppia di testa, con la sfida del Diego Armando Maradona che potrebbe ulteriormente avvicinare il primo posto in classifica. Dunque vedremo, Retegui e Lookman sono gli osservati speciali mentre, a proposito dell’Atalanta, il Venezia che è l’avversaria di sabato ha perso il suo cannoniere Joel Pohjanpalo, 6 gol prima di tornare in Serie B per vestire la maglia del Palermo, e anche per questo le speranze di salvezza sono sempre meno.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: 27^ GIORNATA

21 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

15 gol: Moise Kean (Fiorentina)

13 gol: Marcus Thuram (Inter)

12 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

10 gol: Lautaro Martinez (Inter), Lorenzo Lucca (Udinese)

9 gol: Dusan Vlahovic (Juventus), Valentin Castellanos (Lazio), Romelu Lukaku (Napoli)

8 gol: Artem Dovbyk (Roma), Sebastiano Esposito (Empoli), Tijjani Reijnders (Milan), Andrea Pinamonti (Genoa)

7 gol: Nikola Krstovic (Lecce), Riccardo Orsolini (Bologna), Mattia Zaccagni (Lazio), Ché Adams (Torino), Boulaye Dia (Lazio)