CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI E KEAN IN COPERTINA

La classifica marcatori Serie A continua ad esaltare il capocannoniere Mateo Retegui e Moise Kean, i due italiani che sono stati indiscutibilmente nelle prime trenta giornate i migliori bomber del campionato di Serie A 2024-2025. Qualche problema fisico, compreso quello che gli ha impedito di partecipare ai quarti di Nations League con l’Italia, non ha impedito a Mateo Retegui di segnare la bellezza di 22 gol, motivo per cui l’attaccante dell’Atalanta è nettamente il favorito per ereditare da Lautaro Martinez il trono dei gol alla fine del massimo torneo.

L’unico inseguito non troppo lontano è appunto Moise Kean, che è stato l’eroe azzurro della bella anche se inutile rimonta contro la Germania e domenica scorsa ha firmato il gol vittoria della Fiorentina proprio contro l’Atalanta. Per l’ex Juventus si contano 16 gol in campionato, ma sei reti in meno rispetto al capocannoniere Retegui sono davvero tante ad appena otto giornate dal termine, quindi la classifica marcatori Serie A potrebbe anche avere già emesso il suo verdetto più importante.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: I BOMBER IN LOTTA PER LO SCUDETTO

Al di là della posizione finale individuale nella classifica marcatori Serie A, sarà ovviamente molto significativo seguire cosa sapranno fare fino al termine del campionato Marcus Thuram, Romelu Lukaku e Lautaro Martinez, cioè i tre bomber già in doppia cifra per la capolista Inter e l’inseguitrice Napoli, che dovrebbero essere rimaste le uniche candidate allo scudetto. A ciò ha contribuito anche il gol del belga domenica scorsa contro il Milan, che è servito a tenere il Napoli in scia dell’Inter, che poco prima aveva vinto contro l’Udinese.

I nerazzurri sono passati dalla LuLa alla ThuLa, sicuramente i tre attaccanti avranno un ruolo fondamentale nella corsa verso il tricolore, anche se le filosofie sono differenti. L’Inter infatti segna molto di più, 67 gol contro 47 fino a questo momento, per cui nonostante la presenza di due bomber in doppia cifra è sicuramente molto significativo anche il contributo del resto della squadra, con citazione d’obbligo in questo momento per Marko Arnautovic, che giocando più spesso ha trovato anche la continuità in zona gol, mentre Lukaku è l’indiscutibile punto di riferimento offensivo per il Napoli di Antonio Conte, che trarrà giovamento dal rientro di David Neres.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A (PRIME POSIZIONI)

22 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

16 gol: Moise Kean (Fiorentina)

13 gol: Marcus Thuram (Inter), Ademola Lookman (Atalanta)

11 gol: Lautaro Martinez (Inter), Artem Dovbyk (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna), Romelu Lukaku (Napoli)

10 gol: Nikola Krstovic (Lecce), Lorenzo Lucca (Udinese)