CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: RETEGUI CAPOCANNONIERE, FUGA RILANCIATA

Il gol segnato settimana scorsa contro il Bologna è stato fondamentale per la ripartenza dell’Atalanta, ma naturalmente ha anche permesso a Mateo Retegui di consolidare il ruolo di capocannoniere nella classifica marcatori Serie A, perché per l’oriundo italo-argentino dei nerazzurri orobici è stato il gol numero 23 nel campionato di Serie A 2024-2025, il trono del gol è sempre più vicino perché nessuno riesce a reggere il passo di Retegui.

L’Atalanta era rimasta clamorosamente a secco non solo di punti ma anche di gol segnati per ben tre giornate consecutive, qualcosa di incredibile lungo il mandato di Gian Piero Gasperini. Il gol di Retegui è stato quindi provvidenziale innanzitutto per consolidare la posizione dell’Atalanta in zona Champions League, ma ha avuto naturalmente anche il piacevole corollario di avvicinarlo ancora di più al primo posto finale nella classifica marcatori Serie A, per essere l’erede del “quasi” connazionale Lautaro Martinez.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: INSEGUITORI SENZA CONTINUITÀ

Alle spalle di Retegui ci sono molti nomi nobili, che però difettano in continuità per quanto riguarda la classifica marcatori Serie A. Certamente questa è stata la stagione della definitiva consacrazione anche per Moise Kean, però la Fiorentina è rimasta a secco nello scorso turno e sei lunghezze di ritardo dal giocatore nerazzurro cominciamo ad essere pesanti a questo punto del campionato. Marcus Thuram e Ademola Lookman sono a loro volta già su numeri eccellenti per le loro abitudini, ma qui il ritardo da Retegui è già di fatto incolmabile.

C’è poi da mettere sotto i riflettori ovviamente la coppia a quota 12 gol nella classifica marcatori Serie A, cioè evidentemente quella formata da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, ex compagni di squadra e ora grandi rivali per lo scudetto, entrambi in gol nella scorsa giornata. Il Toro non è il bomber migliore dell’Inter in questa stagione almeno in campionato, BigRom invece è il vitale terminale offensivo di un Napoli che certamente segna meno rispetto ai nerazzurri e punta soprattutto alla praticità. La volata è lanciata, per un titolo ancora più importante del capocannoniere…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A (PRIME POSIZIONI)

23 gol: Mateo Retegui (Atalanta)

17 gol: Moise Kean (Fiorentina)

14 gol: Marcus Thuram (Inter)

13 gol: Ademola Lookman (Atalanta)

12 gol: Lautaro Martinez (Inter), Romelu Lukaku (Napoli)

11 gol: Artem Dovbyk (Roma), Riccardo Orsolini (Bologna)

10 gol: Nikola Krstovic (Lecce), Lorenzo Lucca (Udinese), Tijjani Reijnders (Milan)