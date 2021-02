Classifica marcatori Serie A/ Ronaldo ancora capocannoniere, ma Ibra e Lukaku..

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: CR7 SEMPRE IN VETTA

Siamo pronto a dare il via a un nuovo fine settimana tutto dedicato al primo campionato nazionale e dunque è tempo anche di vedere che sta accadendo nella classifica dei marcatori della Serie A. Pur dopo l’anticipo della 22^ giornata occorso solo ieri tra Bologna e Benevento (che non ha visto protagonisti in testa di questa speciale graduatoria) ecco che nella vetta, a dominare ancora una volta è Cristiano Ronaldo. Il bomber della Juventus è dunque anche oggi capocannoniere del primo campionato nazionale potendo vantare ora anche 16 gol (dopo la rete firmata solo pochi giorni fa contro la Roma): pure va detto che anche oggi il lusitano, che certo punta alla Scarpa d’oro, dovrà fare molta attenzione. Come accade da settimane, è sempre foltissima concorrenza per la vetta della classifica dei marcatori della Serie A: se Cr7 rimane in vetta, pure il suo vantaggio rimane sempre molto risicato. E fissò che i big match messi in programma per questa 22^ giornata non ci regalino un nuovo capocannoniere.

CLASSIFCA MARCATORI SERIE A: ALLE SPALLE DEL BOMBER DI PIRLO

Come detto, nella classifica dei marcatori della Serie A, alla viglia della 22^ giornata, è sempre grande concorrenza per il titolo di capocannoniere che pure per ora rimane ancora nelle mani di Cristiano Ronaldo. Alle spalle del bomber di Mister Pirlo infatti troviamo parecchi nomi e tutti bene vicini: già al secondo gradino, con 14 gol segnati troviamo infatti Immobile della Lazio, Lukaku dell’Inter e Ibrahimovic del Milan. Tre bomber di indiscusso talento e che pure vantano un grandissimo stato di forma: ben facile pensare che uno di questi (tutti freschi di gol dall’ultimo turno), possano già oggi tentare l’attacco alla vetta e al titolo di capocannoniere. E se da calendario sarà sfida tra Lukaku e Immobile per l’incontro Inter Lazio, previsto per domenica, ecco che nel match contro lo Spezia, non ci sorprenderemo se lo svedese (che di recente ha segnato quota 501 gol con i club) facesse il colpaccio, in campo come nella graduatoria. Difficile dirlo: sicuramente dopo la 22^ giornata ci aspettiamo gran movimenti per la classifica dei marcatori della serie A!

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A

16 gol: Cristiano Ronaldo (Juventus)

14 gol: Lukaku (Inter), Immobile (Lazio), Ibrahimovic (Milan)

12 gol: Muriel (Atalanta)

11 gol: Belotti (Torino), Joao Pedro (Cagliari)

10 gol: Lautaro Martinez (Inter)



