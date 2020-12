Classifica marcatori Serie A/ Tre capocannonieri in vetta (13^ giornata)

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: E’ ANCORA DUELLO RONALDO-LUKAKU IN ATTESA DI IBRA!

La classifica marcatori di Serie A vede un incredibile affollamento in vetta dopo le prime dodici giornate di campionato, con Romelu Lukaku, Cristiano Ronaldo e Zlatan Ibrahimovic capocannonieri a pari merito a quota 10 gol segnati, già in doppia cifra a nemmeno un terzo del cammino. C’è molto da dire naturalmente su questi tre grandi campioni, cominciamo allora da Lukaku che è stato l’unico a segnare nel turno infrasettimanale, mettendo a segno il calcio di rigore che ha consentito all’Inter di vincere contro il Napoli. Per il belga è stato il secondo gol dal dischetto: da questo punto di vista Lukaku ha avuto meno occasioni dagli undici metri ma finora è stato perfetto, a differenza di Ibra e anche di CR7 che proprio mercoledì, sbagliando il rigore assegnato alla Juventus contro l’Atalanta, ha sporcato la sua media da rigorista e ha fallito l’occasione per portarsi in testa da solo alla classifica marcatori, che è il suo grande obiettivo personale dal momento che nei primi due anni in Serie A non è mai stato capocannoniere.

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A: IL TRIO AL COMANDO

Parlando allora del trio di lusso al comando della classifica marcatori di Serie A, dobbiamo comunque dire che Lukaku dei tre è quello che ha giocato di più, anche se pure il numero 9 nerazzurro ha saltato una partita e in altre due è entrato solamente nel finale. Dal punto di vista della media realizzativa resta comunque inavvicinabile Ibrahimovic, che ha segnato i suoi dieci gol addirittura in sole sei presenze e pure sbagliando due tiri dal dischetto – anche se nel derby segnò sulla ribattuta. D’altronde è chiaro che il Milan dipende da Zlatan più di quanto Juventus e Inter facciano da Cristiano Ronaldo e Lukaku, almeno in termini di personalità. Comunque merita complimenti l’attacco del Milan, che è arrivato a quota 14 partite consecutive segnando almeno due gol ad incontro anche se nella metà dei match di questo campionato Ibrahimovic è stato assente. Il duello (anzi, triello) si prospetta davvero affascinante ancora a lungo…

CLASSIFICA MARCATORI SERIE A VERSO LA 12^ GIORNATA

10 gol: Lukaku (Inter), Cristiano Ronaldo (Juventus), Ibrahimovic (Milan)

9 gol: Belotti (Torino)

7 gol: Immobile (Lazio), Mkhitaryan (Roma)

6 gol: Joao Pedro (Cagliari), Lozano (Napoli), Veretout (Roma), Nzola (Spezia)

5 gol: Soriano (Bologna), Simeone (Cagliari), Lautaro (Inter), Quagliarella (Sampdoria), Berardi e Caputo (Sassuolo)



