CLASSIFICA FILM 2020/ Le migliori pellicole tra sala e streaming

Come ogni anno, eccoci con la classifica dei migliori film del 2020. L’emergenza coronavirus ha colpito duramente il settore del cinema: le sale sono rimaste chiuse a lungo e lo sono tuttora, molti film non sono usciti e sono stati rinviati al 2021, mentre altri sono andati direttamente online. Nonostante ciò, tra il ritorno di grandi autori e l’exploit di giovani cineasti non mancano lungometraggi degni di nota…

Ovviamente si tratta di una classifica che si basa sì su parametri oggettivi, ma la componente soggettiva gioca un ruolo predominante. L’obiettivo principale è quello di fornire un’indicazione sui film da vedere e da “recuperare” al più presto. Qui di seguito troverete la classifica top 40 dei migliori film del 2020: per entrare nell’elenco, un lungometraggio deve essere uscito in sala o sulle piattaforme streaming in Italia dall’1 gennaio al 31 dicembre.

CLASSIFICA FILM 2020: DAL 40° AL 31°

40) ALICE E IL SINDACO, Nicolas Pariser

39) LA CANDIDATA IDEALE, Haifaa Al-Mansour



38) I PREDATORI, Pietro Castellitto

37) MA RAINEY’S BLACK BOTTOM, George C. Wolfe



36) 1917, Sam Mendes



35) LITTLE WOMEN, Greta Gerwig



34) VARDA PAR AGNÉS, Agnés Varda e Didier Rouget



33) MOSUL, Matthew Michael Carnahan



32) SPACCAPIETRE, Gianluca De Serio e Massimiliano De Serio



31) WAITING FOR THE BARBARIANS, Ciro Guerra



CLASSIFICA FILM 2020: DAL 30° AL 21°

30) BAR GIUSEPPE, Giulio Base

29) THE GENTLEMEN, Guy Ritchie



28) FIREBALL, Werner Herzog e Clive Oppenheimer



27) L’INCREDIBILE STORIA DELL’ISOLA DELLE ROSE, Sydney Sibilia

26) VOLEVO NASCONDERMI, Giorgio Diritti



25) THE VAST OF THE NIGHT, Andrew Patterson



24) ON THE ROCKS, Sofia Coppola



23) LE SORELLE MACALUSO, Emma Dante



22) RICHARD JEWELL. Clint Eastwood



21) BEASTS CLAWING AT STRAWS, Kim Yong-hoon



CLASSIFICA FILM 2020: DAL 20° ALL’11°

20) DRAGGED ACROSS CONCRETE – POLIZIOTTI AL LIMITE, S. Craig Zahler



19) LA GOMERA – L’ISOLA DEI FISCHI, Corneliu Porumboiu



18) FAVOLACCE, Fratelli D’Innocenzo



17) NOTTURNO, Gianfranco Rosi



16) LITTLE JOE, Jessica Hausner



15) TENET, Christopher Nolan



14) MISS MARX, Susanna Nicchiarelli



13) IL PROCESSO AI CHICAGO 7, Aaron Sorkin

12) VITALINA VARELA, Pedro Costa



11) UN LUNGO VIAGGIO NELLA NOTTE, Gan Bi



CLASSIFICA FILM 2020: LA TOP TEN

10) UNDINE – UN AMORE PER SEMPRE, Christian Petzold



9) LA VITA NASCOSTA – HIDDEN LIFE, Terrence Malick



8) IL LAGO DELLE OCHE SELVATICHE, Diao Yinan



7) LES MISERABLES, Ladj Ly



6) HIGH LIFE, Claire Denis

5) STO PENSANDO DI FINIRLA QUI, CHARLIE KAUFMAN

4) LA RAGAZZA D’AUTUNNO, KANTEMIR BALAGOV



3) MANK, David Fincher

2) EX AEQUO EMA, Pablo Larrain / ROUBAIX, UNA LUCE NELL’OMBRA, Arnaud Desplechin

1) UNCUT GEMS, Safdie Bros.



