Classifica Governance Poll 2025: Fedriga e Zaia sono i migliori Governatori, Fioravanti, Guerra e Manfredi i sindaci top. ‘Conferma’ Lega sul terzo mandato

Si sono semplicemente “scambiati” di posto tra il primo e il secondo gradino del podio in questi anni, ma anche per il 2025 la classifica dei migliori Governatori vede Massimiliano Fedriga e Luca Zaia in quota Lega tra i presidenti di Regione più amati d’Italia. Appena poche settimane dopo il tentativo del Carroccio bocciato da sinistra, FI e FdI (che si è astenuta, ndr) di aprire al terzo mandato per i Governatori, l’elettorato si esprime in maniera decisamente netta e in controtendenza alle istanze dei partiti.

Nella classifica Governance Poll 2025 sul gradimento di governatori e sindaci – stilata dai sondaggi politici Noto per il Sole 24 Ore – i cittadini confermano la piena fiducia per i due Presidenti leghisti, facendo salire al terzo posto un altro governatore del Centrodestra, Alberto Cirio in Piemonte. Il n.1 del Friuli Venezia Giulia, confermato con un semi-plebiscito per il secondo mandato consecutivo, supera di poco il collega del Veneto Zaia: Fedriga al 66,5% nei sondaggi politici nazionali, seguito dal 66% del “Doge” veneto e davanti al 59% totalizzato da Cirio (quota Forza Italia-Centrodestra).

Bene anche gli altri governatori della Lega e in generale della maggioranza di Governo, da Attilio Fontana al decimo posto in Lombardia con il 52%, al forzista Roberto Occhiuto al quinto posto con il 59%, passando per Schifani-Sicilia al sesto posto e Vito Bardi in Basilicata con il 53,5%.

Come ha recentemente dimostrato l’altro sondaggio per Affari Italiani esplicitamente sul terzo mandato, con il 58% a favore del terzo mandato, l’elettorato nei territori apprezza le gestioni prolifiche e virtuose dei propri amministratori, e ritengono un ostacolo burocratico (e anti-democratico) il mettere un limite di mandati. La Lega con i consensi su Fedriga e Zaia da tempo avvisa il Centrodestra: porsi in opposizione al desiderio del popolo rischia di mandare in frantumi un’amministrazione costruita in anni di riforme e risultati ottenuti.

SONDAGGI NOTO-SOLE24ORE, DAI GOVERNATORI AI SINDACI: IL CENTRODESTRA CONSOLIDA IL CONSENSO

Rimanendo sulla classifica dei migliori Governatori espressa dai sondaggi di Noto per il Governance Poll 2025, in casa Centrosinistra i più stimati amministratori restano gli stessi di sempre (De Luca e Emiliano) ma la vera new entry è il Governatore della Toscana Eugenio Giani, al quarto posto con il 58,5%. Il “reuccio” della Campania, inviso a Elly Schlein che ha manovrato per escluderlo dal terzo mandato, resta al settimo posto dei gradimenti con il 54,5%, appena davanti al nuovo Presidente dell’Emilia Romagna De Pascale (Pd), mentre la Governatrice dell’Umbria Stefania Proietti entra in top ten con il 52%.

Spostandosi dai governatori ai sindaci, è ancora il Centrodestra a consolidare i consensi dei sondaggi politici: come però nota l’intro di Governance Poll, queste interviste sono un passo in più rispetto alla normali intenzioni di voto in quanto rappresentano il giudizio netto dei cittadini nei vari territori di competenza, «la scelta posta agli intervistati riguarda solo l’amministratore in carica, a prescindere dall’appartenenza politica». Il sindaco più stimato e amato d’Italia nel 2025 è Marco Fioravanti ad Ascoli Piceno, in quota Centrodestra e con un 70% di stima complessiva: segue il sindaco di Parma Michele Guerra (Centrosinistra) e quello di Bari, Vito Leccese.

Nella top ten dei sondaggi sui sindaci troviamo conferme tra Marco Conte (Cdx-Treviso) al quinto posto, Beppe Sala a Milano al nono posto, ma anche sorprese come i sindaci di Mantova e Fermo, Palazzi e Calcinaro, rispettivamente al quarto e quinto posto. Bene il primo cittadino dem di Napoli, Gaetano Manfredi, mentre malissimo all’89esimo posto (sui 97 complessivi) il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, ad un basso 47% che peggiora ulteriormente il dato dello scorso anno appena sopra il 60%.