Classifica migliori ospedali, Sud Italia non c’è/ Schillaci: “Fondi vanno spesi, serve modello organizzativo”

Il magazine americano Newsweek ha pubblicato la classifica dei 250 ospedali migliori al mondo e tra questi compaiono 14 strutture dell’Italia, ma nessuna del Sud. A commentare la questione, in una intervista al Corriere della Sera, è stato il Ministro della Salute Orazio Schillaci. “Intanto è un risultato importante di cui essere soddisfatti. La buona sanità italiana esiste. Non si tratta di casi sporadici. Sono tante le realtà pubbliche, non solo private convenzionate, che garantiscono elevati standard di assistenza e cura”, ha premesso.

Morbillo, aumentano i casi: è calata la copertura/ Una nuova variante sfugge ai test ma non al vaccino

È evidente, però, che ci sia qualcosa da migliorare in alcune zone del Paese. “La classifica non significa che anche al Sud non esistano luoghi di eccellenza. L’ho potuto constatare di persona, anche di recente, con visite negli ospedali”, ha replicato. In molti chiedono però un intervento del Governo di Giorgia Meloni. “Siamo impegnati a sostenere i territori con maggiori difficoltà. Non parlo solo di risorse. A fronte di maggiori fondi deve essere garantita la capacità di spesa oltre a modelli organizzativi che sappiano rispondere in modo efficace alla domanda di salute”.

Obesità, oltre 1 miliardo di persone ne soffre: 1 su 8/ “Servono diete sane, attività fisica e cure adeguate”

Classifica migliori ospedali, Sud Italia non c’è: la replica del ministro Schillaci

Le critiche al Governo e in particolare all’operato del Ministro della Salute Orazio Schillaci però in questi mesi non sono mancate, al di là dell’assenza del Sud Italia nella classifica sui migliori ospedali. A lanciare accuse pesanti è stato in particolare Vincenzo De Luca, presidente della Campania. “Non è vero che chiudiamo i Pronto soccorso. Lo sa bene che spetta ai governatori definire l’organizzazione ospedaliera del proprio territorio”, ha replicato.

E ha concluso: “Questo governo ha dimostrato e continua a dimostrare di avere a cuore la salute. Da parte mia c’è sempre stata disponibilità al dialogo e all’ascolto. Nell’ultima legge di bilancio sono state aumentate tate le risorse per la sanità di 11 miliardi per il triennio 2024-26 di cui tutte le Regioni beneficeranno”.

Giubbotto può prevenire malattie cardiache/ Rileva cambiamenti elettrici associati a patologie ereditarie

© RIPRODUZIONE RISERVATA