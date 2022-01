Classifica migliori supermercati: vince Esselunga/ Facile da raggiungere e prezzi ok

Altroconsumo, l’organizzazione indipendente dei consumatori, ha realizzato nel mese di giugno 2021 una ricerca che ha permesso di stilare la classifica dei migliori supermercati e discount in Italia: in totale sono state intervistate quasi 10 mila persone, le quali hanno espresso le proprie preferenze in merito a diversi criteri.

A vincere il primo posto nella categoria supermercati e iper è stato Esselunga (davanti a IperCoop/Coop%Coop di un solo punto), mentre tra i discount hanno trionfato a parimerito Aldi, Eurospin e Prix. Innovativa la categoria relativa ai supermercati online, che ha visto prevalere Iperal, Unes e Ali. I clienti hanno apprezzato soprattutto la ampia disponibilità dei prodotti. Infine, per quanto riguarda le catene locali, le preferite dei consumatori sono la romana Pewex e la veneta Cadoro, che si è distinta in particolare per la qualità dei prodotti acquistati. Agli esercizi commerciali che hanno ottenuto un buon punteggio andrà un riconoscimento e, a sorpresa, sono rimaste fuori realtà note come Famila, Carrefour Iper, Conad, Despar e Pam.

Classifica migliori supermercati: vince Esselunga. I criteri

La classifica dei migliori supermercati e discount in Italia, in cui a vincere è stato Esselunga, è stata stilata da Altroconsumo in base a dei criteri ben definiti. I quasi 10 mila intervistati hanno espresso, in particolare, quelli che stanno loro più a cuore: il primo, per il 35% dei consumatori, è la la facilità di raggiungimento sia in auto sia a piedi; il secondo, per il 21% dei consumatori, è il prezzo dei prodotti, da rapportare ovviamente alla qualità di questi ultimi. In base alla ricerca, gli articoli più acquistati nei suddetti esercizi commerciali sono i latticini (77%) e la frutta e verdura (70%). Per altri cibi come carne e pane, invece, molti preferiscono rivolgersi a realtà specializzate come macellerie e panifici.

Lo studio condotto dall’organizzazione indipendente dei consumatori ha messo infine in evidenza che, sebbene i supermercati online siano stati ampiamente riconosciuti dalla popolazione, complice l’avvento della pandemia di Covid-19, tuttora i clienti preferiscono fare la spesa di persona: 3 intervistati su 4 non hanno mai compiuto acquisti in queste piattaforme.



