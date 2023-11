Classifica MotoGp 2023/ Il Mondiale Piloti verso il GP Malesia a Sepang (11-12 novembre)

La classifica MotoGp 2023 verso il Gran Premio della Malesia sul circuito di Sepang, che sarà il diciottesimo e terzultimo atto della stagione, vede una lotta sempre più vibrante al vertice fra i due centauri di punta della Ducati, che occupano le prime posizioni della classifica del Mondiale Piloti di MotoGp e sono realisticamente gli unici a poter ambire ancora al titolo di campione del Mondo. Il leader è sempre il campione in carica Francesco Bagnaia, inseguito dallo spagnolo Jorge Martin, mentre ormai solo la matematica tiene vivi per l’altro italiano Marco Bezzecchi i sogni di gloria. La Ducati domina e si gode il trionfo già matematico nella classifica del Mondiale Costruttori di MotoGp ma adesso naturalmente la curiosità è tutta per scoprire chi sarà incoronato a fine stagione dalla classifica Piloti della MotoGp, perché nei tre GP ancora da vivere potrebbe succedere di tutto.

Griglia di partenza MotoGp/ Chi farà la pole position? GP Malesia 2023 Sepang (oggi 11 novembre)

Sappiamo che la lotta sarà tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, quindi analizziamo subito la situazione dei grandi rivali, cominciando dai numeri che sono naturalmente un aspetto fondamentale. Pecco guida con 389 punti dopo gli alti e bassi delle scorse settimane. Ad inizio autunno il trend sembrava tutto favorevole a Jorge Martin, vincitore a San Marino e anche in Giappone e autore del sorpasso al comando della classifica MotoGp nella Sprint del sabato a Mandalika dominata dallo spagnolo della Ducati Pramac mentre Pecco non andava oltre un modesto ottavo posto, apparendo in evidente difficoltà. Poi però c’è stato quello che potremmo definire il “contro ribaltone” con il quale Pecco si è ripreso la leadership verso il rush finale del Mondiale.

Diretta MotoGp/ Qualifiche e Sprint live streaming video GP Malesia 2023 Sepang (oggi 11 novembre)

CLASSIFICA MOTOGP: LA LOTTA AL VERTICE

Cosa è successo quindi per sancire di nuovo la superiorità di Pecco Bagnaia nella classifica MotoGp? La possibile fuga di Jorge Martin è andata in fumo in pochi secondi in Indonesia, quando lo spagnolo del Team Ducati Pramac è caduto mentre era saldamente al comando, Bagnaia invece ha sfoderato una domenica da campione proprio nel momento più delicato, con una rimonta meravigliosa dal tredicesimo posto in griglia fino alla vittoria, che eccellente sarebbe stata anche fermandosi al secondo posto alle spalle del rivale, ma che con la caduta di Martin è diventata addirittura un clamoroso 25-0 per l’italiano iridato in carica. Poi si è andati a Phillip Island, dove causa maltempo si è disputata solo la gara “lunga”: Martin in fuga per quasi tutta la gara, scatenato con le gomme morbide che però lo hanno piantato in asso sul più bello, facendolo passare dal primo al quinto posto in un solo giro, mentre Bagnaia si prendeva il secondo posto che valeva altri 9 punti guadagnati sullo spagnolo.

DIRETTA MOTOGP/ Jorge Martin ha vinto il Gp Thailandia 2023! Bagnaia secondo, poi Binder (oggi 29 ottobre)

Infine, a Buriram ecco un weekend in realtà favorevole a Martin, ma non abbastanza per azzerare il passivo: fantastico lo spagnolo, vittorioso sia nella Sprint sia nel Gran Premio, Pecco però dopo il pessimo settimo posto del sabato ha sfoderato un’altra autorevole domenica, chiudendo il GP al secondo posto. Così adesso Bagnaia è davanti nella classifica Piloti di MotoGp con i già citati 389 punti e 13 lunghezze di margine rispetto ai 376 punti di Jorge Martin. Naturalmente tutto è ancora in bilico, perché con le Sprint ci sono 37 punti in palio in ogni weekend e quindi 111 in totale, che permettono di parlare ancora di un teorico terzo incomodo nella classifica MotoGp che potrebbe naturalmente essere Marco Bezzecchi, autore di una stagione fino a questo momento eccellente, anche se un gradino sotto agli altri due grandi protagonisti della MotoGp edizione 2023. Il centauro italiano deve dunque provare a recuperare 79 punti rispetto al connazionale Bagnaia ed è anche a -66 da Jorge Martin: servirebbe una rimonta da leggenda e qualche “aiutino” da parte dei due fuggitivi. La classifica del Mondiale Piloti di MotoGp ci ha però già offerto numerosi colpi di scena, che cosa succederà stavolta?

CLASSIFICA MOTOGP 2023

MONDIALE PILOTI

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 389

2. Jorge Martin (Ducati) 376

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 310

4. Brad Binder (KTM) 249

5. Aleix Espargaro (Aprilia) 198

6. Johann Zarco (Ducati) 194

7. Maverick Viñales (Aprilia) 170

8. Luca Marini (Ducati) 164

9. Fabio Quartararo (Yamaha) 145

10. Jack Miller (KTM) 144

11. Alex Marquez (Ducati) 117

12. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 93

13. Franco Morbidelli (Yamaha) 84

14. Marc Marquez (Honda) 81

15. Miguel Oliveira (Aprilia) 76

16. Augusto Fernandez (KTM) 67

17. Alex Rins (Honda) 54

18. Takaaki Nakagami (Honda) 52

19. Enea Bastianini (Ducati) 45

20. Raul Fernandez (Aprilia) 40

21. Daniel Pedrosa (KTM) 32

22. Joan Mir (Honda) 24

23. Pol Espargaro (KTM) 12

24. Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

25. Jonas Folger (KTM) 9

26. Stefan Bradl (Honda) 8

27. Michele Pirro (Ducati) 5

28. Danilo Petrucci (Ducati) 5

29. Cal Crutchlow (Yamaha) 3

© RIPRODUZIONE RISERVATA