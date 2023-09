CLASSIFICA MOTOGP 2023/ Bagnaia in fuga, Espargaro risale nel Mondiale piloti (Gp Catalogna 2-3 settembre)

CLASSIFICA MOTOGP 2023: BAGNAIA IN FUGA, L’APRILIA SALE

La classifica MotoGp sorride sempre più a Francesco Bagnaia, anche in un giorno che ha esaltato soprattutto una magnifica Aprilia. Infatti, la Sprint del Gran Premio di Catalogna 2023 al Montmelò ha visto la vittoria di Aleix Espargaro e il terzo posto di Maverick Vinales per la Casa di Noale, ma secondo è stato Pecco, che raggiunge così quota 260 punti e allunga ulteriormente il proprio margine di vantaggio sui più immediati inseguitori, cominciando da Jorge Martin, che ha chiuso al quinto posto salendo così a 194 punti nella classifica Piloti di MotoGp, che significa però ormai un pesante -66 da Bagnaia.

Marco Bezzecchi invece non è andato oltre l’ottavo posto: un paio di punticini per lui, adesso ne ha 185 e significa un -75 nei confronti di Bagnaia. Sale invece a 129 punti Aleix Espargaro, che con la vittoria del sabato scavalca Johann Zarco e Luca Marini e si prende la quinta posizione nella classifica MotoGp, anche se il pilota catalano della Aprilia ha praticamente la metà dei punti di Francesco Bagnaia e di conseguenza per l’obiettivo massimo Noale non dovrebbe essere una minaccia per i colleghi di Borgo Panigale. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSO IL GP CATALOGNA!

Siamo pronti a vivere un altro fine settimana in compagnia della classifica MotoGp 2023: come di consueto la graduatoria diventa attuale il sabato, oggi 2 settembre infatti si corre la gara Sprint del Gp Catalogna. Un appuntamento introdotto questa stagione, e costante: ogni fine settimana del Motomondiale infatti abbiamo una gara corta che, lo ricordiamo, assegna 12 punti al vincitore, 9 al secondo classificato e 7 al terzo, poi a scalare di un’unità fino al nono pilota che tagli la linea del traguardo. La gara Sprint ovviamente è molto importante per la classifica MotoGp 2023, perché può dare punti utili per il Mondiale piloti.

Al momento comunque la situazione è saldamente nelle mani di Francesco Bagnaia che, forte del suo talento e di una Ducati ufficiale tremendamente superiore, arriva al Gp Catalogna con 251 punti e un margine di 62 lunghezze su Jorge Martin. La concorrenza può solo guardare: tecnicamente in corsa per il titolo, oltre a Martin, c’è anche un brillantissimo Marco Bezzecchi che sta facendo le fortune del Team VR46. Il romagnolo ha 183 punti: distanza di 68 punti da Pecco Bagnaia, il margine non è indifferente ma Bez ha fatto vedere di essere un lottatore, che dunque potrebbe anche provare a invertire la tendenza. Ora diamo uno sguardo più approfondito alla classifica MotoGp 2023 mentre ci introduciamo al Gp Catalogna.

CLASSIFICA MOTOGP 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La classifica MotoGp 2023 per quanto riguarda l’ingresso nel weekend del Gp Catalogna parla appunto chiaro: Bagnaia domina, qualche errore il campione del mondo in carica lo ha commesso e bisogna sempre ricordare che lui stesso era stato autore un anno fa di una straordinaria rimonta nei confronti di Fabio Quartararo. Le Ducati in generale la fanno da padrone, con sei moto nei primi dieci: a spezzare il monopolio di Borgo Panigale sono le due Aprilia di Aleix Espargaró e Maverick Viñales e le KTM di Brad Binder e Jack Miller, che però in generale pagano sempre qualcosa.

È invece se non altro triste vedere ex campioni del mondo affondare, figli delle difficoltà delle loro moto: quello che se la cava meglio è Quartararo, tuttavia undicesimo con la Yamaha ufficiale e lontanissimo dai primi. Abbiamo poi Marc Marquez diciannovesimo con 19 punti, mentre Joan Mir è addirittura venticinquesimo con 5 punti: impressionante notare come la Honda HRC sia passata dall’essere una moto dominante a una due ruote difficile da guidare, lo stesso Marquez forse non è ancora al 100% ma al netto di questo è chiaro che le cose siano decisamente cambiate dopo la pandemia. Il tutto a vantaggio di Ducati, che comunque si trova nella posizione attuale della classifica MotoGp 2023 per meriti propri…

CLASSIFICA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 260

2. Jorge Martin (Ducati) 194

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 185

4. Brad Binder (KTM) 166

5. Aleix Espargaró (Aprilia) 129

6. Johann Zarco (Ducati) 128

7. Luca Marini (Ducati) 120

8. Jack Miller (KTM) 94

9. Maverick Viñales (Aprilia) 93

10. Alex Marquez (Ducati) 92

11. Fabio Quartararo (Yamaha) 73

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 65

13. Augusto Fernandez (KTM) 51

14. Alex Rins (Honda) 47

15. Miguel Oliveira (Aprilia) 44

16. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 37

17. Takaaki Nakagami (Honda) 34

18. Enea Bastianini (Ducati) 25

19. Marc Marquez (Honda) 19

20. Raul Fernandez (Aprilia) 14

21. Daniel Pedrosa (KTM) 13

22. Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

23. Jonas Folger (KTM) 9

24. Pol Espargaró (KTM) 8

25. Joan Mir (Honda) 5

26. Danilo Petrucci (Ducati) 5

27. Michele Pirro (Ducati) 5

28. Stefan Bradl (Honda) 5











