CLASSIFICA MOTOGP 2023/ Bagnaia allunga, +27 su Martin nel Mondiale Piloti! (GP Australia Phillip Island)

CLASSIFICA MOTOGP: BAGNAIA ALLUNGA A +27

La classifica MotoGp vede Francesco Bagnaia allungare il proprio margine di vantaggio nei confronti di Jorge Martin dopo il Gran Premio d’Australia 2023 a Phillip Island, che ha visto la disputa già al sabato della gara “lunga”. Pecco infatti è stato secondo e ha conquistato altri 9 punti di vantaggio su Martin, crollato nel finale a causa della gomma soft e quinto sul traguardo: adesso il campione del Mondo in carica ha 366 punti e 27 lunghezze di margine nei confronti di Martin, che si è invece portato a quota 339 punti. Il sogno iridato si fa invece sempre più difficile per Marco Bezzecchi, oggi sesto: per lui ecco 293 punti, a -73 da Bagnaia e 46 punti dietro pure a Martin.

Classifica MotoGp 2023/ Gp Indonesia Mandalika: Bagnaia sorpassa Martin, è a +18! (oggi 14 ottobre)

Gli eroi di oggi sono stati però Johann Zarco e Fabio Di Giannantonio, entrambi premiati con due posizioni guadagnate nella classifica MotoGp: il francese ha colto la prima vittoria della sua carriera in MotoGp e adesso è quinto con 187 punti, avendo scavalcato entrambi i piloti Aprilia; per l’italiano si tratta invece del primo podio nella classe regina, Di Giannantonio ha confermato la crescita già mostrata nelle precedenti corse e ora è dodicesimo con 86 punti. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

Classifica MotoGp 2023/ Gp Giappone Motegi: Martin vince ancora, adesso -3 da Bagnaia! (1 ottobre)

IL GRANDE DUELLO

La classifica MotoGp 2023 verso il Gran Premio d’Australia sul circuito di Phillip Island, che sarà il sedicesimo atto della stagione, vede una lotta decisamente aperta al vertice fra i centauri di punta della Ducati, che occupano le prime tre posizioni della classifica del Mondiale Piloti di MotoGp e sono gli unici a poter ambire ancora al titolo di campione del Mondo. Il leader è sempre il campione in carica Francesco Bagnaia, inseguito dallo spagnolo Jorge Martin e dall’altro italiano Marco Bezzecchi, sebbene più staccato, per il quale infatti i sogni di gloria cominciano ad essere assai complicati. La Ducati domina e si gode il trionfo già matematico nella classifica del Mondiale Costruttori di MotoGp ma adesso naturalmente la curiosità è tutta per scoprire chi sarà incoronato a fine stagione dalla classifica Piloti della MotoGp, perché cinque GP da vivere sono ancora tantissimi.

CLASSIFICA MOTOGP 2023/ Bagnaia cade, Martin adesso è solo a 13 punti da Pecco! (oggi 23 settembre)

Sappiamo che la lotta sarà soprattutto tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin, quindi analizziamo subito la situazione dei grandi rivali, cominciando dai numeri che sono naturalmente un aspetto fondamentale. Pecco guida con 346 punti e questa è una notizia niente affatto scontata considerato il trend delle ultime gare, che era invece tutto favorevole a Jorge Martin, vincitore a San Marino e anche in Giappone e autore del sorpasso al comando della classifica MotoGp proprio a Mandalika al sabato, vincendo una Sprint dominata dallo spagnolo della Ducati Pramac mentre Pecco non andava oltre un modesto ottavo posto, apparendo in evidente difficoltà. Ricordiamo che, causa inversione di programma, i punti più “pesanti” saranno in palio già oggi…

CLASSIFICA MOTOGP: LA LOTTA AL VERTICE

Il sorpasso si era concretizzato per 7 punti, ma soprattutto era l’andamento recente dei due piloti a far pensare una possibile fuga di Jorge Martin per consolidare fin dalla domenica il primo posto nella classifica MotoGp. Tutti questi calcoli sono però andati in fumo in pochi secondi, quando Martin è caduto mentre era saldamente al comando. Bagnaia invece ha sfoderato una domenica da campione proprio nel momento più delicato, con una rimonta meravigliosa dal tredicesimo posto in griglia fino alla vittoria, così adesso è l’italiano di nuovo davanti, con ben 18 lunghezze di margine rispetto ai 328 punti di Jorge Martin.

Il terzo incomodo nella classifica MotoGp potrebbe naturalmente essere Marco Bezzecchi, autore di una stagione fino a questo momento eccellente, anche se magari un gradino sotto agli altri due grandi protagonisti della MotoGp edizione 2023. Il centauro italiano deve dunque provare a recuperare 63 punti rispetto al connazionale Bagnaia ed è anche a -45 da Jorge Martin, diciamo che servirebbe un’impresa clamorosa anche se, grazie all’introduzione delle gare Sprint, in palio c’è ancora un totale di 185 punti negli ultimi cinque GP, tanto che dal punto di vista puramente matematico ci sono ancora in corsa i primi sette piloti della classifica del Mondiale Piloti di MotoGp.

CLASSIFICA MOTOGP 2023

MONDIALE PILOTI

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 366

2. Jorge Martin (Ducati) 339

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 293

4. Brad Binder (KTM) 224

5. Johann Zarco (Ducati) 187

6. Aleix Espargaro (Aprilia) 185

7. Maverick Viñales (Aprilia) 170

8. Luca Marini (Ducati) 148

9. Jack Miller (KTM) 144

10. Fabio Quartararo (Yamaha) 134

11. Alex Marquez (Ducati) 115

12. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 86

13. Franco Morbidelli (Yamaha) 79

14. Miguel Oliveira (Aprilia) 76

15. Augusto Fernandez (KTM) 67

16. Marc Marquez (Honda) 65

17. Alex Rins (Honda) 54

18. Takaaki Nakagami (Honda) 50

19. Enea Bastianini (Ducati) 42

20. Raul Fernandez (Aprilia) 39

21. Daniel Pedrosa (KTM) 32

22. Joan Mir (Honda) 20

23. Pol Espargaro (KTM) 12

24. Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

25. Jonas Folger (KTM) 9

26. Stefan Bradl (Honda) 8

27. Michele Pirro (Ducati) 5

28. Danilo Petrucci (Ducati) 5

29. Cal Crutchlow (Yamaha) 3











© RIPRODUZIONE RISERVATA