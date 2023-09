Classifica MotoGp 2023/ Mondiale Piloti verso il Gp Giappone Motegi (30 settembre-1 ottobre)

CLASSIFICA MOTOGP 2023: BAGNAIA RESISTE?

La classifica MotoGp 2023 verso il Gran Premio del Giappone sul circuito di Motegi, che sarà il quattordicesimo atto della stagione, vede una lotta decisamente aperta fra i tre centauri di punta della Ducati, che occupano le prime tre posizioni della classifica del Mondiale Piloti di MotoGp e sono gli unici a poter ambire ancora al titolo di campione del Mondo. Il leader è sempre il campione in carica Francesco Bagnaia, inseguito dallo spagnolo Jorge Martin e dall’altro italiano Marco Bezzecchi. La Ducati domina ma adesso naturalmente la curiosità è tutta per scoprire chi sarà incoronato a fine stagione dalla classifica MotoGp, perché sette GP da vivere sono ancora tantissimi.

Francesco Bagnaia è purtroppo reduce da un mese di settembre complicatissimo, iniziato con la caduta al Montmelò che avrebbe potuto portare conseguenze ben peggiori e che lo ha certamente limitato anche a Misano, poi ecco un’altra caduta in India e così il margine di vantaggio per Pecco si è drasticamente ridotto. Per la precisione, Bagnaia ha 292 punti in questo momento nella classifica MotoGp, con sole 13 lunghezze di margine sullo spagnolo Jorge Martin che invece è stato il pilota che ha più raccolto nel mese di settembre. Considerando che nella MotoGp 2023 ci saranno le Sprint in ogni Gran Premio, quindi in palio ci sarà un massimo di 37 punti per ogni evento, è quasi come se si ripartisse da zero per gli ultimi sette Gran Premi.

CLASSIFICA MOTOGP 2023: ITALIA AL VERTICE

Esaminando la classifica piloti MotoGp 2023, emerge che l’Italia ha comunque un’altra carta da giocare oltre a Pecco Bagnaia, cioè naturalmente Marco Bezzecchi, che in India è stato sfortunato ma eroico nella Sprint e poi ha vinto in modo splendido la gara della domenica, portandosi a quota 248 punti, quindi a -44 da Bagnaia e di conseguenza a -31 da Martin. Ovviamente per lui la rimonta sarebbe un pochino più complicata, ma con così tanti punti ancora da assegnare l’impresa sarebbe ancora ampiamente alla portata pure per un Bezzecchi splendido fin dall’inizio di questo Motomondiale e che potrebbe magari trarre beneficio dal fatto di avere meno pressione rispetto agli altri due piloti in lizza.

Il primo pilota che nulla ha a che fare con l’Italia nella classifica del Mondiale MotoGp è il sudafricano Brad Binder, che in sella a una austriaca KTM occupa il quarto posto a quota 192 punti, cioè esattamente 100 lunghezze di ritardo dal primato di Bagnaia. Per la matematica nulla sarebbe ancora compromesso, con le Sprint 100 punti sono meno di tre Gran Premi, ma naturalmente Binder avrebbe bisogno di una crescita esponenziale della KTM unita a una crisi Ducati che appare al momento inverosimile. Citazione anche per l’Aprilia che porta Aleix Espargaro al quinto posto con 160 punti, non ai livelli della passata stagione ma comunque ottimo protagonista nella classifica MotoGp, che invece vede assenti dalla top 10 le Case giapponesi.

CLASSIFICA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 292

2. Jorge Martin (Ducati) 279

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 248

4. Brad Binder (KTM) 192

5. Aleix Espargaro (Aprilia) 160

6. Johann Zarco (Ducati) 157

7. Maverick Viñales (Aprilia) 138

8. Luca Marini (Ducati) 135

9. Jack Miller (KTM) 109

10. Alex Marquez (Ducati) 108

11. Fabio Quartararo (Yamaha) 105

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 77

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 69

14. Augusto Fernandez (KTM) 58

15. Alex Rins (Honda) 47

16. Marc Marquez (Honda) 45

17. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 43

18. Takaaki Nakagami (Honda) 40

19. Daniel Pedrosa (KTM) 32

20. Raul Fernandez (Aprilia) 29

21. Enea Bastianini (Ducati) 25

22. Joan Mir (Honda) 16

23. Pol Espargaro (KTM) 11

24. Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

25. Jonas Folger (KTM) 9

26. Stefan Bradl (Honda) 6

27. Michele Pirro (Ducati) 5

28. Danilo Petrucci (Ducati) 5











