Classifica MotoGp 2023/ Mondiale piloti verso il Gp Indonesia Mandalika (oggi sabato 14 ottobre)

CLASSIFICA MOTOGP 2023: TESTA A TESTA STRAORDINARIO!

Parlando della classifica MotoGp 2023 dobbiamo dire che siamo arrivati al weekend del Gp Indonesia: sul circuito di Mandalika avremo come di consueto la gara sprint e quella lunga, due giorni in cui sono in palio 37 punti e che potrebbero scuotere ancora le fondamenta di un Motomondiale che appariva chiuso e invece si è incredibilmente riaperto. Che l’incidente occorso a Pecco Bagnaia in Catalogna sia il principale fattore o meno, noi dobbiamo parlare dei numeri: in questo momento il pilota della Ducati Factory guida ancora la classifica MotoGp 2023 ma con soli tre punti di vantaggio su Jorge Martin.

Un po’ la rimonta che Pecco aveva operato l’anno scorso su Fabio Quartararo, e che ora invece sta subendo: Martin è stato perfetto nelle ultime uscite e bisogna dire che ha pienamente approfittato della situazione, adesso dunque con ancora sei appuntamenti al termine può succedere di tutto, e magari anche che Marco Bezzecchi (54 punti da recuperare a Bagnaia) possa in qualche modo tornare a correre per il titolo Mondiale. Staremo a vedere cosa succederà nel corso del Gp Indonesia a Mandalika, intanto facciamo qualche altra considerazione sull’attuale classifica MotoGp 2023.

CLASSIFICA MOTOGP 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

Parlando ancora della classifica MotoGp 2023, bisogna dire che entrando nel Gp Indonesia l’inerzia è tutta a favore di Jorge Martin: lo spagnolo della Ducati Pramac, come detto, è salito di colpi nel momento in cui Bagnaia, reduce dall’incidente che sarebbe anche potuto andare molto peggio, è andato in difficoltà, e ha scalato la graduatoria fino ad arrivare a tre punti dal campione del mondo in carica. Pecco ha parlato di una sfida che fa bene a tutta la MotoGp, come detto lui l’ha vissuta al contrario un anno fa e sa di cosa parla, ma chiaramente ora è arrivato il momento di stringere i denti e provare a resistere al tentativo di sorpasso di Martin.

Alle spalle di questi due abbiamo un Bezzecchi che non vuole mollare, ha preso le distanze dal resto della classifica MotoGp 2023 (+64 su Brad Binder, che è quarto) e dunque ci vuole provare, poi gli altri a dire il vero hanno perso un po’ di smalto se è vero che Aleix Espargaro si trova addirittura a 148 punti da Bagnaia, ormai impossibilitato a mettere la freccia. Tuttavia la lotta per le posizioni di rincalzo è molto interessante; va detto poi che dalla Top 10 è uscita una Ducati, quella di Alex Marquez, ed è entrata la Yamaha di Fabio Quartararo, che di riffa o di raffa potrebbe guadagnare altre posizioni nella classifica MotoGp 2023.

CLASSIFICA MOTOGP 2023: VERSO IL GP INDONESIA

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 319

2. Jorge Martin (Ducati) 316

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 265

4. Brad Binder (KTM) 201

5. Aleix Espargaro (Aprilia) 171

6. Johann Zarco (Ducati) 162

7. Maverick Viñales (Aprilia) 139

8. Luca Marini (Ducati) 135

9. Jack Miller (KTM) 125

10. Fabio Quartararo (Yamaha) 111

11. Alex Marquez (Ducati) 108

12. Franco Morbidelli (Yamaha) 77

13. Miguel Oliveira (Aprilia) 69

14. Augusto Fernandez (KTM) 67

15. Marc Marquez (Honda) 64

16. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 53

17. Alex Rins (Honda) 47

18. Takaaki Nakagami (Honda) 45

19. Raul Fernandez (Aprilia) 36

20. Daniel Pedrosa (KTM) 32

21. Enea Bastianini (Ducati) 25

22. Joan Mir (Honda) 20

23. Pol Espargaro (KTM) 12

24. Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

25. Jonas Folger (KTM) 9

26. Stefan Bradl (Honda) 8

27. Michele Pirro (Ducati) 5

28. Danilo Petrucci (Ducati) 5

29. Cal Crutchlow (Yamaha) 3











