CLASSIFICA MOTOGP 2023/ Martin a -7 da Bagnaia nel Mondiale piloti, Gp Qatar a Lusail (18-19 novembre)

CLASSIFICA MOTOGP 2023: MARTIN RECUPERA 7 PUNTI A BAGNAIA

La classifica MotoGp vede Francesco Bagnaia e Jorge Martin separati da 7 punti al termine della Sprint del Gran Premio del Qatar 2023 che è finita pochi minuti fa sul circuito di Losail. Infatti la vittoria è andata al pilota spagnolo, mentre Pecco non è andato oltre il quinto posto, perdendo dunque esattamente la metà del margine di vantaggio che aveva arrivando in Qatar. Questo tra l’altro significa che sarà matematicamente impossibile assegnare il titolo domani, perché nessuno al termine della gara potrà avere 37 punti di vantaggio sul rivale: il verdetto definitivo su chi sarà campione del Mondo tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin arriverà solo a Valencia.

Per il resto, annotiamo un bellissimo secondo posto per Fabio Di Giannantonio, che si prende 9 punti nella classifica MotoGp, mentre il terzo posto vale 7 punti per Luca Marini. Ai primi cinque posti ci sono state solo Ducati, considerato anche il quarto posto di Alex Marquez, mentre completano la zona punti Maverick Vinales, Brad Binder, Fabio Quartararo e Augusto Fernandez, che si sono piazzati in quest’ordine dal sesto al nono posto della Sprint del Qatar, che ha rinviato il verdetto più atteso a Valencia.(Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSO IL GP QATAR LUSAIL

Penultimo appuntamento con la classifica MotoGp 2023: sabato 18 novembre avremo la Sprint Race del Gp Qatar, sul tracciato di Lusail – dove fino a pochi anni fa veniva inaugurata la stagione – saranno in palio i primi punti, fondamentali, per l’assegnazione del titolo mondiale. Ormai anche a livello aritmetico rimane una questione a due: Francesco Bagnaia in Malesia si è difeso dagli assalti di Jorge Martin e anzi ha anche guadagnato un punto in generale, dunque entra nel weekend del Gp Qatar con un vantaggio di 14 punti che possono fare tutta la differenza del mondo, oltre al fatto di avere una moto che è comunque quella ufficiale rispetto alla Pramac di Martin.

Per le posizioni di rincalzo la lotta è aperta, ma chiaramente con un Mondiale da assegnare la concentrazione è tutta sui primi due: Bagnaia può sicuramente contare su un nuovo alleato come Enea Bastianini, che in una stagione difficile e segnata dagli infortuni è tornato a ruggire vincendo il Gp Malesia, e che nella Sprint Race si è diligentemente piazzato alle spalle del suo compagno di squadra senza dare la sensazione di volerlo attaccare. Il trend recente probabilmente ci dice che Martin sarebbe il reale favorito per vincere il titolo, ma la classifica MotoGp 2023 al momento premia Bagnaia che può difendere questi 14 puti in tanti modi: a questo punto la sanguinosissima caduta dello spagnolo in Indonesia assume contorni davvero decisivi…

CLASSIFICA MOTOGP 2023: SITUAZIONE E CONTESTO

La classifica MotoGp 2023 nel Gp Qatar vivrà dunque della straordinaria lotta tra Bagnaia e Martin: dopo l’incidente in Catalogna Pecco ha vinto soltanto la gara lunga in Indonesia, ma è un successo spartiacque perché se Martin non fosse caduto la situazione sarebbe molto diversa. Vale a dire, oggi lo spagnolo avrebbe 423 punti contro i 407 di Bagnaia: sarebbero 16 lunghezze di vantaggio per il centauro della Ducati Pramac, che di conseguenza avrebbe il coltello dalla parte del manico e potrebbe gestire. Detto questo, nemmeno Bagnaia può permettersi di arrivare sempre secondo perché, qualora Martin vincesse sempre, gli mancherebbero i punti necessari a difendere il suo primato.

Ricordiamo a tale proposito che da qui al termine della stagione un pilota potrà ottenere al massimo 74 punti (sono 12 quelli per la vittoria della Sprint Race), ed è questo il motivo per cui, come già detto prima, Bezzecchi non può comunque sperare di vincere il titolo Mondiale e nemmeno di arrivare secondo, visto che Martin arriva a Lusail con 75 punti di vantaggio. Per le altre posizioni, staremo a vedere: in risalita c’è sicuramente Fabio Quartararo che è entrato nella Top Ten e ora può puntare l’ottavo posto di Luca Marini e il settimo di Maverick Viñales (distanti rispettivamente 15 e 19 punti), magra consolazione comunque per un pilota che nel 2021 ha vinto il Mondiale e l’anno dopo è stato a lungo in testa facendosi rimontare un enorme vantaggio, arrivando comunque a giocarsi il titolo all’ultima gara.

CLASSIFICA MOTOGP 2023

1. Francesco Bagnaia (Ducati) 417

2. Jorge Martin (Ducati) 410

3. Marco Bezzecchi (Ducati) 323

4. Brad Binder (KTM) 257

5. Johann Zarco (Ducati) 200

6. Aleix Espargaro (Aprilia) 198

7. Maverick Viñales (Aprilia) 179

8. Luca Marini (Ducati) 178

9. Fabio Quartararo (Yamaha) 158

10. Jack Miller (KTM) 156

11. Alex Marquez (Ducati) 155

12. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 109

13. Franco Morbidelli (Yamaha) 93

14. Marc Marquez (Honda) 84

15. Enea Bastianini (Ducati) 76

16. Miguel Oliveira (Aprilia) 76

17. Augusto Fernandez (KTM) 70

18. Alex Rins (Honda) 54

19. Takaaki Nakagami (Honda) 52

20. Raul Fernandez (Aprilia) 40

21. Daniel Pedrosa (KTM) 32

22. Joan Mir (Honda) 24

23. Pol Espargaro (KTM) 13

24. Lorenzo Savadori (Aprilia) 9

25. Jonas Folger (KTM) 9

26. Stefan Bradl (Honda) 8

27. Michele Pirro (Ducati) 5

28. Danilo Petrucci (Ducati) 5

29. Cal Crutchlow (Yamaha) 3











