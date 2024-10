CLASSIFICA MOTOGP 2024: JORGE MARTIN ALLUNGA SU BAGNAIA

Show di Marc Marquez a Philip Island: il pilota della Ducati ha vinto il GP d’Australia 2024 di MotoGp, ma il secondo posto di Jorge Martin è stato comunque importante per quest’ultimo, visto che ha conquistato altri quattro punti nella classifica MotoGp 2024 su Francesco Bagnaia, che ha chiuso al terzo posto a oltre 10 secondi dal vincitore.

Dunque, ha concluso un weekend importante per quanto riguarda il Mondiale: è il leader della stagione con un vantaggio di 20 punti sull’italiano della Ducati, ben 79 su Marquez, sono 93 i punti di vantaggio invece su Bastianini. Per rendere l’idea dei distacchi importanti che si sono creati nella graduatoria del Motomondiale, basti vedere che Bender è al quinto posto a 232 punti dal leader della classifica. Anche se si è arreso a Marquez, il pilota della Pramac può dirsi soddisfatto, visto che se ne va dall’Australia con un margine raddoppiato rispetto a quando ci è arrivato.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: MARQUEZ STACCA BASTIANINI AL TERZO POSTO

Jorge Martin aveva, infatti, 10 punti di vantaggio alla vigilia del weekend australiano, ora è a quota 20 con una gara in meno da disputare. D’altra parte ne mancano ancora tre alla fine del Mondiale di MotoGp, dunque i giochi sono ancora aperti. Bagnaia per metà gara a Philip Island è riuscito a restare agganciato al rivale, poi però ha dimostrato di non avere lo stesso passo dei due piloti che lo sopravanzavano.

Per quanto riguarda le altre battaglia nella classifica MotoGp 2024, la vittoria di Marc Marquez si rivela importante per lui, perché questo terzo successo gli consente di staccare Enea Bastianini nella sfida per il terzo posto. Di sicuro questo Mondiale di MotoGp appare dominato dalle Ducati. Lo si evince anche dalla gara di oggi, visto che ha piazzato le sue moto tra le prime sei, potevano essere sette se Marco Bezzecchi non fosse caduto vanificando la sua corsa.

CLASSIFICA MOTOGP 2024 DOPO GP D’AUSTRALIA

1 J. Martin Ducati 424

2 F. Bagnaia Ducati 404

3 M. Marquez Ducati 345

4 E. Bastianini Ducati 331

5 B. Binder KTM 192

6 P. Acosta GasGas 181

7 M. Vinales Aprilia 171

8 F. Morbidelli Ducati 151

9 F. Di Giannantonio Ducati 150

10 A. Espargarò Ducati 136

11 M. Bezzecchi Ducati 134

12 A. Marquez Ducati 125

13 F. Quartararo Yamaha 93

14 M. Oliveira Aprilia 71

15 J. Miller KTM 71

16 R. Fernandez Aprilia 66

17 J. Zarco Honda 40

18 T. Nakagami Honda 28

19 A. Rins Yamaha 23

20 A. Fernandez GasGas 21

21 J. Mir Honda 20

22 P. Espargaró KTM 12

23 L. Marini Honda 9

24 D. Pedrosa KTM 7

25 S. Bradl Honda 2

26 L. Savadori Aprilia 0