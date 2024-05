CLASSIFICA MOTOGP 2024/ Martin fugge, Bastianini secondo! Mondiale piloti, Gp Francia Le Mans (11-12 maggio)

CLASSIFICA MOTOGP 2024: JORGE MARTIN CERCA LA FUGA!

Jorge Martin è sempre più leader della classifica MotoGp 2024 dopo il successo nella Sprint del Gran Premio di Francia 2024 a Le Mans, a maggior ragione considerando che purtroppo Francesco Bagnaia è stato costretto al ritiro ed è stato sorpassato al secondo posto dal compagno di squadra Enea Bastianini, che con il quarto posto è salito a 76 punti contro i 75 di Pecco, mentre Martin prova ad allontanarsi a quota 104, sempre eccezionale al sabato con le Sprint che “rischiano” di diventare davvero determinanti per la classifica del Mondiale Piloti MotoGp 2024.

Segnaliamo la grande bagarre dal secondo al sesto posto, perché dietro ai già citati Bastianini e Bagnaia abbiamo anche Pedro Acosta, sempre più rivelazione dell’anno, e poi Maverick Vinales e Marc Marquez, tutti racchiusi nello spazio di appena sette lunghezze, dai 76 punti della ‘Bestia’ ai 69 di Marquez. Questo bel gruppetto però deve inseguire lo scatenato Martin, al momento dominatore indiscusso della classifica MotoGp 2024. (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

VERSO IL GP FRANCIA LE MANS

La classifica MotoGp 2024 vivrà un nuovo aggiornamento oggi, sabato 11 maggio: è infatti prevista la Sprint per il Gp Francia, come sempre a partire dalla scorsa stagione ci sarà un appuntamento doppio con la graduatoria e per il momento a Le Mans scopriremo chi porterà a casa i 12 punti della gara corta. La situazione è cambiata due settimane fa, quando abbiamo vissuto il Gran Premio di Spagna: a Jerez Pecco Bagnaia si è riscattato vincendo una gara straordinaria, segnata dal duello con un Marc Marquez che ha già dimostrato di saper portare a grandi livelli la sua Ducati del team Gresini e sfiorando la vittoria.

Al comando della classifica MotoGp 2024 resiste sempre Jorge Martin, ma lo spagnolo ha avuto un passaggio a vuoto: zero punti a causa della caduta di Jerez e dunque un pesante passivo incassato da Bagnaia. Il margine che Martin era riuscito a ottenere in precedenza lo mantiene primo e anche per distacco, ma chiaramente i 17 punti di vantaggio su Bagnaia non possono assolutamente essere considerati determinanti, non all’inizio della stagione né in termini assoluti. Facciamo ora altre analisi sulla classifica MotoGp 2024 aspettando che finalmente si possa tornare in pista per la Sprint del Gp Francia a Le Mans.

CLASSIFICA MOTOGP 2024: LA RIMONTA DI BAGNAIA

Pecco Bagnaia potrebbe rimontare ancora nella classifica MotoGp 2024: ormai il pilota della Ducati ufficiale ci ha ben abituati, il 2022 era stato l’anno del grande ribaltone nei confronti di Fabio Quartararo ma anche nella passata stagione Bagnaia era riuscito a riprendere per i capelli una situazione che si era messa male, anche in quel caso sfruttando una caduta di Martin in un momento caldissimo ma anche riuscendo a ritrovare le sensazioni migliori in sella alla Desmosedici che, anche se ha dovuto abbandonare il titolo costruttori, è comunque riuscita a vincere nuovamente quello piloti. Oggi allora il fatto che Bagnaia abbia solo 17 punti da recuperare a Martin è come dire che i due straordinari protagonisti nella classifica MotoGp 2024 sono lì appaiati, e già nel corso di questo weekend potremmo avere il sorpasso.

Da non sottovalutare comunque tutti gli altri, da un Enea Bastianini finalmente ritrovato a un Pedro Acosta che è rookie terribile e già velocissimo e “sfrontato”, passando appunto per Marquez che dopo le vacche magre degli ultimi anni sta riassaporando il gusto di correre le gare per vincerle, in attesa di scoprire quali scelte opererà per il futuro anche se si tratta di un tema non troppo attuale. Per ora, accontentiamoci di scoprire come cambierà la classifica MotoGp 2024 nel Gp Francia.

CLASSIFICA MOTOGP 2024

1. Jorge Martin (Ducati) 104

2. Enea Bastianini (Ducati) 76

3. Francesco Bagnaia (Ducati) 75

4. Pedro Acosta (KTM) 73

5. Maverick Viñales (Aprilia) 70

6. Marc Marquez (Ducati) 69

7. Brad Binder (KTM) 59

8. Aleix Espargaró (Aprilia) 44

9. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 37

10. Marco Bezzecchi (Ducati) 36

11. Alex Marquez (Ducati) 27

12. Fabio Quartararo (Yamaha) 25

13. Jack Miller (KTM) 24

14. Miguel Oliveira (Aprilia) 23

15. Raul Fernandez (Aprilia) 13

16. Joan Mir (Honda) 12

17. Augusto Fernandez (KTM) 10

18. Daniel Pedrosa (KTM) 7

19. Alex Rins (Yamaha) 6

20. Franco Morbidelli (Ducati) 6

21. Johann Zarco (Honda) 5

22. Takaaki Nakagami (Honda) 4











