CLASSIFICA MOTOGP 2025: DOMINIO DEI MARQUEZ!

Ancora Marc Marquez nella classifica MotoGp 2025, ancora e sempre lui: fa sfogare il fratello Alex, lo salta e allunga per la quarta vittoria in altrettante gare, ovviamente Sprint comprese. Marc Marquez-Alex Marquez: i due fratelli, sempre primo e secondo in questo ordine, prendono il largo nella classifica MotoGp 2025 dopo il Gp Argentina, scrivono rispettivamente 74 e 58 punti e possiamo parlare di vero e proprio dominio, al quale anche Pecco Bagnaia si inchina. Il piemontese poi oggi cede anche il terzo posto a un Franco Morbidelli che sta davvero crescendo molto con il VR46 Team: per il romano sono adesso 37 punti in classifica, 43 quelli di Bagnaia che si difende come può.

Nella classifica MotoGp 2025 vanno poi segnalate le prove solidissime di Fabio Di Gannantonio quinto e Johann Zarco sesto, ma anche del rookie Ai Ogura che fa ancora molto bene; in ripresa Pedro Acosta che però si deve accontentare del nono posto, un punticino lo raccoglie anche Fabio Quartararo ma la sua Yamaha è lontanissima dalle migliori posizioni, la realtà è che la classifica MotoGp 2025 sembra averci già detto, dopo due weekend, tutto quello che ci doveva dire ma ci sarà tempo per cambiare le gerarchie, sempre che qualcuno riesca a battere i due Marquez. (agg. di Claudio Franceschini)

ECCO LA GARA DEL GP ARGENTINA!

Nuovo appuntamento con la classifica MotoGp 2025: stavolta, domenica 16 marzo, a Termas de Rio Hondo va in scena il Gp Argentina nella sua versione “tradizionale”, ieri abbiamo avuto la Sprint che ha dato un’indicazione abbastanza importante. Ovvero: il podio, per la terza volta consecutiva da quando è iniziata la stagione, è rimasto lo stesso, non solo nei tre protagonisti che ci sono saliti ma anche nell’ordine. Marc Marquez primo, Alex Marquez secondo, Pecco Bagnaia terzo: non ci si è spostati da qui, a cambiare se non altro sono state le altre posizione e da questo punto di vista possiamo se non altro parlare di un certo equilibrio di fondo.

Davanti invece, aspettando Jorge Martin ancora infortunato, ma che quest’anno purtroppo potrebbe essere una comparsa e poco altro – da capire in che condizioni tornerà – il quadro della classifica MotoGp 2025 è assolutamente nettissimo: ci sono tre piloti che stanno facendo la differenza e hanno ampiamente dimostrare di avere parecchie cose in più della concorrenza. Per ora vince solo Marc Marquez, il che ha già spinto qualcuno a parlare di fantomatiche ipotesi di complotto in casa Ducati che francamente lasciano il tempo che trovano: vedremo invece, dopo il Gp Argentina, come cambierà nuovamente la classifica MotoGp 2025.

CLASSIFICA MOTOGP 2025: FUGA IMPORTANTE PER MARQUEZ

Abbiamo dunque Marc Marquez al comando della classifica MotoGp 2025: lo spagnolo per il momento sta facendo vedere che il passaggio alla Ducati ufficiale potrebbe realmente aver creato una sorta di rivoluzione nel paddock, perchè fino a questo momento le vittorie dello spagnolo sono state assolutamente nette e l’unico pilota che riesca a tenergli dietro, almeno virtualmente, è il fratello Alex che conferma anche quanto sia buono il progetto del Team Gresini, proprio quello abbandonato da Marc Marquez e con il quale si era già intravisto qualcosa di ottimo.

Quella di Marc Marquez è dunque la fuga giusta nella classifica MotoGp 2025? Diremmo di no perché, appunto, sia Alex che il nostro Pecco Bagnaia hanno fatto il massimo possibile perché il gap rimanesse comunque contenuto, ma è più che evidente che le piste fino alla gara lunga del Gp Argentina, che valuteremo a breve, abbiano già dato indicazioni nette sullo stato dell’arte e i rapporti di forza. Con un’altra vittoria il maggiore dei fratelli Marquez volerebbe a 74 punti nella classifica MotoGp 2025, Alex con la seconda posizione sarebbe a quota 58 mentre un Bagnaia nuovamente terzo sarebbe a 46: non è un distacco enorme, ma dopo solo due tappe stagionali farebbe comunque abbastanza impressione.

CLASSIFICA MOTOGP 2025

1. Marc Marquez (Ducati) 74

2. Alex Marquez (Ducati) 58

3. Francesco Bagnaia (Ducati) 43

4. Franco Morbidelli (Ducati) 37

5. Ai Ogura (Aprilia) 25

5. Johann Zarco (Honda) 25

7. Fabio Di Giannantonio (Ducati) 22

8. Brad Binder (KTM) 19

9. Marco Bezzecchi (Aprilia) 14

10. Pedro Acosta (KTM) 12

11. Luca Marini (Honda) 9

12. Enea Bastianini (KTM) 7

12. Jack Miller (Yamaha) 7

14. Fabio Quartararo (Yamaha) 5

15. Alex Rins (Yamaha) 4

16. Fermin Aldeguer (Ducati) 3

16. Maverick Vinales (KTM) 3

18. Miguel Oliveira (Yamaha) 2